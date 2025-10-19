El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno llevó al Consejo de Ministros del pasado martes la reforma constitucional que blinda el derecho al aborto. EP

El «blindaje» que no blinda el derecho al aborto

La vía de reforma de la Constitución elegida por el Gobierno no fortalece jurídicamente el marco para frenar el embarazo y podría incluso fragilizarlo

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Conviene avisar a quien se asome a estas líneas de que las mismas remiten a algo parecido a un juego floral político y jurídico. Político, ... porque el anteproyecto de ley del Gobierno para reformar el artículo 43 de la Constitución, a fin de «garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo», está, antes siquiera de alumbrarse, condenado al fracaso por la falta del consenso preciso en el Congreso y el Senado –mayorías de tres quintos– para su refrendo. Y juego floral jurídico, porque diseccionar la viabilidad de algo tan relevante como un cambio en la Norma Fundamental de 1978 y vinculado, además, a una materia tan sensible como la libertad para decidir qué hacer con la gestación y en qué condiciones, tropieza con esa misma aritmética en las Cortes que deja el análisis en agua de borrajas. En un terreno fértil para el debate público pero yermo en efectos legales.

