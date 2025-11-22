Bildu y Sumar alejan la posibilidad de un acuerdo presupuestario Otxandiano resta credibilidad a la oferta del lehendakari y la formación magenta presenta una enmienda a la totalidad

A medida que avanzan las semanas, la posibilidad de que el Gobierno vasco consiga un socio que avale su proyecto de Presupuestos para el año que viene se va diluyendo. Hace unas semanas, en una entrevista en EL CORREO, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ya dejó claro que no está por la labor. Y ayer, tanto EH Bildu como Sumar dejaron claro que tampoco ven un clima favorable. La negativa de estos tres grupos, en todo caso, no impedirá que Imanol Pradales disponga de unas cuentas actualizadas gracias a la mayoría que tienen PNV y PSE.

El rechazo de la formación soberanista se escenificó en la respuesta que dio Pello Otxandiano cuando el lehendakari le tendió la mano para lograr un acuerdo, sobre todo en vivienda. Lo que vino a decir el portavoz de EH Bildu es que la oferta de Pradales es solo de cara a la galería porque PNV y PSE «utilizan una mayoría democrática para pasar el rodillo de manera sistemática», lo que «resta credibilidad a la interpelación que se le hace continuamente a EH Bildu por acordar».

Sumar, por su parte, anunció que no seguirá adelante con las negociaciones presupuestarias y presentará una enmienda de totalidad. «El Gobierno vasco no ha querido trasladarnos ninguna propuesta», denunció su único representante en el Parlamento, Jon Hernández.