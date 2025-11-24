Bildu y PP enmiendan a la totalidad los Presupuestos vascos y zanjan la negociación
Ambas formaciones de la oposición siguen la estela de Sumar, que ya había anunciado la misma posición la pasada semana
Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:12
Las negociaciones de los Presupuestos vascos para el año que viene han llegado a su fin en cuestión de siete días. Después de que Sumar ... decidiera la pasada semana levantarse de la mesa y presentar su enmienda a la totalidad, tanto EH Bildu como PP han oficializado lo propio este lunes. El Gobierno de PNV y PSE-EE presidido por Imanol Pradales, por tanto, se deberá valer de su mayoría absoluta para ratificar las Cuentas del año que viene, valoradas en 16.378 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,1% respecto a este ejercicio.
