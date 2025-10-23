El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mancisidor es profesor de Derecho Internacional Público y ha trabajado para organismos de la ONU.

Bildu cuestiona el perfil de Mancisidor para el Ararteko y el PP guarda silencio

PNV y PSE necesitan a un tercer grupo para designar al sustituto de Manu Lezertua al frente de la Defensoría del Pueblo y por ahora no tienen apoyos

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:37

La elección del sustituto de Manu Lezertua al frente del Ararteko se complica. La candidatura propuesta por PNV y PSE-EE, la de Mikel Mancisidor, ... no satisface a EH Bildu, una de las dos fuerzas de la oposición que tiene en su mano apuntalar la operación. La coalición soberanista cuestiona abiertamente el perfil del jurista bilbaíno y aclara que su apuesta es una figura que «garantice la neutralidad política e independencia» de la institución y que «tenga las competencias lingüísticas suficientes en euskera». El apoyo de la izquierda abertzale se aleja y puede entrar en juego la alternativa del PP, que por ahora guarda silencio.

