Bildu cuestiona el perfil de Mancisidor para el Ararteko y el PP guarda silencio

La elección del sustituto de Manu Lezertua al frente del Ararteko se complica. La candidatura propuesta por PNV y PSE-EE, la de Mikel Mancisidor, ... no satisface a EH Bildu, una de las dos fuerzas de la oposición que tiene en su mano apuntalar la operación. La coalición soberanista cuestiona abiertamente el perfil del jurista bilbaíno y aclara que su apuesta es una figura que «garantice la neutralidad política e independencia» de la institución y que «tenga las competencias lingüísticas suficientes en euskera». El apoyo de la izquierda abertzale se aleja y puede entrar en juego la alternativa del PP, que por ahora guarda silencio.

Los partidos políticos llevan semanas negociando el nombre del nuevo responsable de la Defensoría del Pueblo del País Vasco tras la renuncia de Lezertua al cargo. A los 68 años, y sin esperar a agotar su segundo mandato –algo que habría ocurrido en febrero de 2026–, el abogado bilbaíno formalizó su marcha el pasado 10 de junio y activó así el procedimiento tasado por ley para elegir a otra persona. Desde entonces se da una situación de interinidad comandada por la que fue su 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu, exdirectora de Derechos Humanos con el PSE-EE durante la etapa de Patxi López.

La ley del Ararteko, promulgada en 1985, establece que la designación de un nuevo responsable precisa de una mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento vasco; esto es, 45 de los 75 escaños. La suma de PNV (27) y PSE-EE (12), socios de gobierno, alcanza los 39, por lo que necesitan al menos otros seis. Y ahí las posibilidades se reducen a dos: o EH Bildu (27) o el PP (7). Jeltzales y socialistas han priorizado en la negociación a la coalición soberanista por su mayor representación, pero tras semanas de conversaciones, y con varias prórrogas en medio, los de Pello Otxandiano no acceden a apoyar la única candidatura sobre la mesa.

La propuesta de los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico, según ha adelantado este jueves EL CORREO, es Mikel Mancisidor. Nacido en Bilbao en 1970, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Geneva School of Diplomacy & International Relations, es profesor de Derecho Internacional Público en la institución jesuita. Durante una década fue director de la Unesco Etxea, la oficina de este organismo internacional en Euskadi, y también fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como experto independiente.

El papel del PP

Con amplia experiencia en la esfera internacional y específicamente en el campo de los derechos humanos, sus promotores destacan que su currículum encaja en el perfil del Ararteko, encargado de atender quejas y reclamaciones de la ciudadanía sobre la actuación de los poderes públicos autonómicos. Sin embargo, a EH Bildu no le convence. Fuentes de la formación abertzale cuestionan que Mancisidor reúna las condiciones de «neutralidad política e independencia» y de dominio del euskera. Su apuesta preferente es que la próxima inquilina de la Defensoría del Pueblo sea una mujer, aunque esto no es una línea roja en la negociación.

La principal fuerza de la oposición aleja así su apoyo a la candidatura de Mancisidor –en 2021 sí avaló la reelección de Lezertua por su gestión «buena» e «independiente»– y alienta la opción de que PNV y PSE-EE busquen el apoyo del PP. No sería la primera vez que la formación conservadora ratificase la designación de un Ararteko. Consultadas por este periódico, fuentes del equipo de Javier de Andrés han optado por guardar un «prudente silencio» a la espera de que se sigan desarrollando las conversaciones en el ámbito de la discreción.