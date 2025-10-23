PNV y PSE buscan apoyos para elegir nuevo Ararteko al jurista Mikel Mancisidor

La búsqueda de un nuevo Ararteko se está alargando más de lo esperado en un primer momento. Cuatro meses después de que Manu Lezertua presentara ... su renuncia por jubilación tras diez años al frente, los partidos siguen negociando en busca de una figura «transversal». El mejor posicionado, según ha podido conocer EL CORREO, es el jurista y experto en Derecho Internacional Mikel Mancisidor, cuya candidatura cuenta con el apoyo de PNV y PSE-EE. Sin embargo, todavía necesita el aval de un tercer grupo, ya sea EH Bildu o el PP, y eso es lo que está dilatando el proceso.

La tarea comenzó el pasado 10 de junio, cuando Lezertua formalizó su dimisión y puso punto final a su trayectoria en la Defensoría del Pueblo del País Vasco. A los 68 años, y sin esperar a agotar su segundo mandato –algo que habría ocurrido en febrero de 2026–, el abogado bilbaíno decidió abandonar el cargo y activar así el procedimiento tasado por ley para elegir a una nueva persona. Desde entonces se da una situación de interinidad comandada por la que fue su 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu, exdirectora de Derechos Humanos con el PSE-EE durante la etapa de Patxi López.

La ley del Ararteko, promulgada en 1985, establece que la designación de un nuevo responsable precisa de una mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento vasco; esto es, 45 de los 75 escaños. La suma de PNV (27) y PSE-EE (12), socios de gobierno, alcanza los 39, por lo que necesitan al menos otros seis. Y ahí las posibilidades se reducen a dos: o EH Bildu (27) o el PP (7). Jeltzales y socialistas han priorizado en la negociación a la coalición soberanista por su mayor representación, pero no se descarta ningún escenario.

La propuesta de los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico es Mikel Mancisidor. Nacido en Bilbao en 1970, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Geneva School of Diplomacy & International Relations, es profesor de Derecho Internacional Público en la institución jesuita. Durante una década fue director de la Unesco Etxea, la oficina de este organismo internacional en Euskadi, y también fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como experto independiente.

Con amplia experiencia en la esfera internacional y específicamente en el campo de los derechos humanos, sus promotores destacan que su currículum encaja en el perfil del Ararteko, encargado de atender quejas y reclamaciones de la ciudadanía sobre la actuación de los poderes públicos autonómicos. Mancisidor también fue miembro del consejo directivo de Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, y fue director de coordinación en el Centro de Estudios para la Paz Gernika Gogoratuz. Además, ha recibido premios como el de Eusko Ikaskuntza y la Medalla de Oro de los Derechos Humanos en el Centenario de la Liga Pro-Derechos Humanos.

Su nombre está encima de la mesa desde hace semanas, aunque se ha guardado en secreto para mantener la discreción. Las conversaciones, en todo caso, se están alargando. En un primer momento, el plazo para presentar candidaturas se agotaba el pasado 9 de septiembre, pero la Mesa del Parlamento vasco acordó ampliarlo un mes. Visto que tampoco en ese periodo se ha conseguido desbloquear la situación, ahora se ha decidido aplazar el límite un mes más, hasta el 14 de noviembre, para cuando se espera que todo esté resuelto.

Los precedentes

Las negociaciones para elegir al Ararteko siempre han resultado bastante complicadas porque se trata de encontrar a un perfil independiente y reputado que convenza a una mayoría cualificada de la Cámara autonómica. De hecho, entre 2000 y 2004, la institución llegó a encadenar cuatro años de interinidad, con la socialista Mertxe Agúndez en funciones, por la falta de acuerdo entre los partidos en una Euskadi políticamente muy compleja.

El último inquilino hasta la fecha, Lezertua, fue propuesto en 2015 por el PNV y lo apoyaron tanto el PSE-EE como el PP, por lo que recibió un total de 53 votos a favor. En aquella ocasión, EH Bildu presentó un candidato alternativo, el abogado Luix Barinagarrementeria, pero sólo recabó el aval de sus 21 parlamentarios. En 2021, Lezertua fue reelegido sin un solo voto en contra y con el inédito 'sí' de la izquierda abertzale, que llegó a valorar su gestión como «buena» e «independiente».