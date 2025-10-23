El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Mancisidor es profesor de Derecho Internacional Público y ha trabajado en organismos de la ONU. Mireya López

PNV y PSE buscan apoyos para elegir nuevo Ararteko al jurista Mikel Mancisidor

Los socios de gobierno necesitan a un tercer grupo, ya sea Bildu o PP, para designar al sustituto de Manu Lezertua en la Defensoría del Pueblo

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:05

La búsqueda de un nuevo Ararteko se está alargando más de lo esperado en un primer momento. Cuatro meses después de que Manu Lezertua presentara ... su renuncia por jubilación tras diez años al frente, los partidos siguen negociando en busca de una figura «transversal». El mejor posicionado, según ha podido conocer EL CORREO, es el jurista y experto en Derecho Internacional Mikel Mancisidor, cuya candidatura cuenta con el apoyo de PNV y PSE-EE. Sin embargo, todavía necesita el aval de un tercer grupo, ya sea EH Bildu o el PP, y eso es lo que está dilatando el proceso.

