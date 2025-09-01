El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, durante el encuentro mantenido el lunes. EP

Bildu asume el liderazgo de la mayoría plurinacional para evitar que caiga Sánchez

Otegi realiza un ejercicio de diplomacia y se reúne en unas pocas semanas con ERC, Més Mallorca, Más Madrid y Podemos

David Guadilla

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:44

En poco más de un mes, EH Bildu ha mantenido varias reuniones públicas que demuestran su relevante papel como socio de Pedro Sánchez y su ... interés en que la legislatura dure lo máximo posible. A mediados de julio, una delegación encabezada por Arnaldo Otegi se vio con Ione Belarra e Irene Montero; este pasado lunes hizo lo propio con el secretario general de ERC, Oriol Junqueras; el miércoles se entrevistó con los dirigentes de Més Mallorca, formación integrada en Sumar que cuenta con un diputado en el Congreso; y el jueves con representantes de Más Madrid. Cuatro citas con un mismo objetivo. Asumir el liderazgo de la mayoría plurinacional que en estos momentos sujeta al Gobierno, una entente que cada vez muestra más grietas. Un desgaste que puede abocar a unas elecciones que la coalición soberanista quiere alejar lo máximo posible.

