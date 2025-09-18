El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una batería de medidas sociales, muchas de ellas ya anunciadas

Pradales se compromete a impulsar la ayuda psicológica en Atención Primaria, como se acordó en el Pacto de Salud el año pasado

David Guadilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:31

Despliegue de psicólogos de Atención Primaria, puesta en marcha de una OPE para Osakidetza con más de 4.000 plazas, 8.000 agentes de la ... Ertzaintza para 2030... Imanol Pradales ha aprovechado su primera intervención en su debut en un Pleno de Política General para lanzar toda una batería de medidas con las que pretende reforzar los servicios públicos en Euskadi a corto plazo. En un discurso en el que ha hablado del «bienestar» de los ciudadanos y en el que ha reafirmado su compromiso con los servicios públicos, el lehendakari ha dibujado las líneas maestras de su estrategia con varios proyectos llamados a ser vitales, pero que en su gran mayoría ya estaban anunciados, bien por él o por los diferentes consejeros y departamentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  5. 5

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  6. 6 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  9. 9 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una batería de medidas sociales, muchas de ellas ya anunciadas

Una batería de medidas sociales, muchas de ellas ya anunciadas