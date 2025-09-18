Una batería de medidas sociales, muchas de ellas ya anunciadas
Pradales se compromete a impulsar la ayuda psicológica en Atención Primaria, como se acordó en el Pacto de Salud el año pasado
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:31
Despliegue de psicólogos de Atención Primaria, puesta en marcha de una OPE para Osakidetza con más de 4.000 plazas, 8.000 agentes de la ... Ertzaintza para 2030... Imanol Pradales ha aprovechado su primera intervención en su debut en un Pleno de Política General para lanzar toda una batería de medidas con las que pretende reforzar los servicios públicos en Euskadi a corto plazo. En un discurso en el que ha hablado del «bienestar» de los ciudadanos y en el que ha reafirmado su compromiso con los servicios públicos, el lehendakari ha dibujado las líneas maestras de su estrategia con varios proyectos llamados a ser vitales, pero que en su gran mayoría ya estaban anunciados, bien por él o por los diferentes consejeros y departamentos.
Pradales, durante la hora y media que ha durado su intervención, ha puesto el foco en la salud mental. «Debemos atender de forma específica nuestro bienestar o, mejor dicho, nuestro malestar emocional. Somos personas, somos vulnerables y no queremos esconder lo que somos», ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico, convencido de que si queremos «sentirnos bien, debemos cuidar y cultivar lo emocional».
Entre esas medidas está dotar a Osakidetza de «un enfoque distinto que incluya tratamientos psicológicos ya en Atención Primaria para los casos más leves». Con esta propuesta se pretende que los servicios especializados en salud mental puedan centrarse en aquello casos «más complejos». Una propuesta que estaba incluida en el diagnóstico final sobre Osakidetza aprobado en octubre del año pasado por los integrantes del Pacto de Salud.
Algo similar sucede con la OPE de 4.245 plazas para el Servicio Vasco de Salud que, como ha reconocido el propio Pradales, también fue acordada en la mesa sectorial. Eso fue en enero de este mismo año. La ampliación del 'cheque bebé' de 200 hasta los 4 años fue anunciado en marzo...
Buena parte de estas medidas, en todo caso, tienen un periodo de materialización a medio plazo. Es decir, o bien está previsto implantarlas a lo largo de este años o incluso para más adelante.
