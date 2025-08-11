«Ya basta de la superioridad moral del PNV, la única alternativa en Euskadi es el PP»

Pese a haber estado inmersa en las celebraciones de La Blanca -«este año hasta he podido ir a la procesión del Rosario de la Aurora», ... confiesa-, Laura Garrido (Vitoria, 1970) no se ha desconectado de la actualidad política: relaciones de su partido con el PNV, 'caso Cerdán', el nuevo curso, los altercados contra la Ertzaintza... La portavoz parlamentaria del PP vasco responde a todos esos temas, pero también lanza preguntas al aire para las que «espera respuesta».

- Tras los incidentes en Gipuzkoa y Vitoria contra la Ertzaintza, ¿espera un fin del verano caliente?

- Lo que ha pasado es muy grave y nos preocupa. Tanto los ataques a la Ertzaintza y Policías Locales, a los que mando nuestro apoyo, como las pintadas contra representantes políticos. Todo eso nos recuerda a épocas pasadas que no deben volver y evidencia que el entorno de la izquierda abertzale está envalentonado. Y ante esta situación, hay que lanzar mensajes nítidos y claros.

- ¿Y quién no lo ha hecho?

- El PNV, por ejemplo. No lo hace cuando el alcalde de Bilbao se manifiesta junto a la alcaldesa de Azpeitia, alguien que no ha condenado el terrorismo de ETA. Y también cuando el lehendakari dice que 'nos tendrán enfrente', el señor Esteban afirma que son los 'mismos integristas de siempre' y la portavoz del Gobierno asegura que es el 'mismo fascismo de siempre', pero al mismo tiempo en EiTB hablan de 'presos políticos'. ¿Dónde está la exigencia ética del PNV hacia la izquierda abertzale?

- ¿Le acusa de doble moral?

- Es que hablan de fascismo y de integrismo, pero pactan con ellos, y en Madrid votan lo mismo y apoyan al Gobierno de Sánchez. Han conformado una alianza que impulsa políticas de izquierdas y, en algunas ocasiones, muy radicales. Lo que están haciendo, junto al PSOE, es contribuir claramente a blanquear a EH Bildu.

- ¿Cómo cree entonces que hay que tratar a EH Bildu?

- En su día aprobamos un suelo ético, así que les preguntaría a PNV y PSE dónde ha quedado aquel pacto. Ese suelo ético supone una exigencia con aquellos que no han hecho un recorrido democrático y no han condenado a ETA. No olvidemos que la deslegitimación del terrorismo y de la violencia es esencial para construir una sociedad basada en valores.

- ¿Mantiene su partido interlocución con el PNV?

- Sí, las relaciones son cordiales. Otra cosa es la crítica política.

- Escuchando a Miguel Tellado y Aitor Esteban no lo parece.

- A mí no me gusta el enfrentamiento personal, lo que pasa es que hay que ver quién ha empezado. Y cuando uno insulta, hay que ponerle en su sitio.

- Los dos han dicho cosas...

- El señor Esteban se ha dedicado a atacar al PP y a entrar en lo personal. En esto apoyo a mi secretario general nacional y como él, yo también creo que el PNV está metido en un lío importante.

- Hablemos pues del 'caso Cerdán'. ¿Usted cree que el PNV está implicado en la trama?

- Es Santos Cerdán el que ha dicho que Antxon Alonso, su socio en Servinabar, actuó de mediador con el PNV para la investidura del señor Sánchez. Y a día de hoy, Aitor Esteban no le ha desmentido. Lo único que ha hecho es atacar al PP.

- Ya ha dicho que no le conoce.

- Que no busque excusas y dé explicaciones. Lo tiene muy fácil: ¿desmiente o no a Cerdán? Y luego están las personas vinculadas al PNV que parece ser que también han tenido relación con esa empresa. Todo eso debe ser aclarado, no al PP, sino a la ciudadanía vasca.

- Así que no da por buenas las explicaciones dadas.

- Al PNV hay que lanzarle el mensaje de que ya basta de esa superioridad moral suya, siempre dando lecciones pero cuando a ellos se les piden explicaciones se enfadan. Eso sí, ellos pueden exigírselas a todo el mundo... Ah, menos al PSOE. Dijeron que iban a hacerlo en este caso y lo que hacen es taparlo, como en la comisión de investigación en Navarra.

- ¿Ve al PNV preocupado?

- ¿Por qué le tapa tanto al PSOE? ¿Por qué le cubre? ¿Hasta dónde llega su apoyo? ¿Hay algún pacto oculto? Al final todo esto te lleva a pensar que es cómplice de muchas actuaciones de los socialistas. ¿Por qué?

- En este escenario, la opción de que el PNV apoye una futura investidura de Feijóo es una quimera.

- Nosotros aspiramos a gobernar en solitario. Y la verdad, el PNV raras veces apoya al PP. Lo hizo con los Presupuestos de 2018 y a los 15 días se sumó a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

- ¿Eso todavía les duele?

- No comprendimos esa actitud. Así que ya no esperamos nada del PNV. Con ellos es muy difícil el entendimiento porque han hecho su apuesta por Sánchez y ahí siguen. Y no sé qué más necesitan para dejar de hacerlo: Cerdán, Ábalos, el fiscal general, la mujer, el hermano... No entiendo la posición del PNV.

- Llegado el momento y ante una imperiosa necesidad, ¿no se comportará Feijóo igual que Sánchez y cambiará de opinión?

- Feijóo es un hombre de palabra y tiene una acreditada experiencia y una dilatada trayectoria. Cumplirá su palabra.

- Entonces, ya descartamos cualquier entendimiento con los nacionalistas.

- Tal y como están las cosas ahora, no se podría dar un entendimiento, es prácticamente imposible. Tendría que cambiar el PNV pero no se va a desdecir de lo que ha hecho.

- ¿Le va a pasar factura al PP vasco el 'caso Montoro'?

- Confío en que la Justicia llegue hasta el final, pero no se puede desviar la atención del 'caso Cerdán'.

- No son excluyentes.

- No, indudablemente. La exigencia siempre pasa primero por uno mismo. Nosotros sí lo somos pero no lo veo en otros partidos.

Pacto presupuestario

- ¿Qué PP vasco vamos a encontrar en septiembre con el arranque del curso político?

- El mismo que este año de legislatura. Un PP vasco muy centrado en los problemas reales de la ciudadanía: vivienda, empleo, sanidad, seguridad y migración. A los que el Gobierno vasco no está haciendo frente. Y cuando nosotros ponemos soluciones realistas y constructivas encima de la mesa, dicen que no.

- ¿Estarán abiertos a llegar a acuerdos en esas materias?

- Sí, en la medida que el Gobierno se haga eco de nuestras demandas y haya una rectificación en sus políticas.

- ¿Y para los Presupuestos de 2026?

- Ahí lo veo muy difícil. Inviable. El PNV tendría que cambiar de modelo y de políticas. Mire, en 2017 pactamos una reforma fiscal, de la que quedaba pendiente la segunda parte. ¿Y a dónde se ha ido ahora el PNV? Con el PSE y Podemos, subiendo los impuestos.

- Está claro que la estrategia política de su partido es ir al choque directo con el PNV.

- Estamos poniendo al PNV frente al espejo y ahí vemos que muchos de sus votantes están perplejos y se sienten huérfanos. Nosotros somos la alternativa. Y vamos por el buen camino. En las elecciones ganamos un escaño más y subimos significativamente el número de votos. Ocupamos el espacio de la moderación y la centralidad, y hay mucha gente sensata que en estos momentos está mirando al PP porque el PNV y el PSE les han defraudado.

- ¿Y esos 'huérfanos' están acercándose al PP?

- Sí, yo creo que sí.

- Las encuestas dicen que se están yendo a la abstención y con Vox al alza.

- Nosotros tenemos las nuestras propias, y luego tenemos la encuesta del pálpito de la calle, que es la más importante. Y ahí se nota lo que le comento. Somos la alternativa y la única oposición.

- ¿Existe algún tipo de escenario en el que puedan apoyar una reforma de la Ley de Empleo Público para blindar la exigencia del euskera en las OPE?

- Para nada. En el tema de las OPE vemos que cada vez se da una vuelta de tuerca más en las normativas. Y van en sentido contrario a lo que plantea el PP, que es que se salvaguarden los derechos de los castellanohablantes. Y lo dice una euskaldun y ha ido a una ikastola. Lo que no se puede es impulsar el euskera a base de políticas impositivas que generan rechazo y que hacen un flaco favor a un idioma que es patrimonio de todos. Hay que impulsarlo con sentido común.

Ejercer las competencias

- ¿Está el PP vasco en esas conversaciones «discretas» de PNV, PSE y Bildu para pactar una reforma del Estatuto?

- No me consta. Y la sociedad vasca, que es la menos independentista de la historia, no está por un nuevo estatus. Otra cosa es una posible reforma del actual Estatuto a través del procedimiento legalmente establecido y con el debido consenso.

- Si el PP obtiene mayoría en el Congreso, ¿vetará cualquier propuesta que salga del Parlamento vasco de la mano de PNV y EH Bildu?

- Supongo que cualquier texto aprobado por esos dos partidos estará fuera del marco jurídico, como en su día lo estuvo el Plan Ibarretxe, y ahí estuvimos el PSOE y el PP de la mano. Así que espero que si llega ese escenario, los socialistas estén donde tienen que estar, que es en la legalidad.

- Si en esta legislatura no se completa el Estatuto, ¿lo hará Feijóo si llega a La Moncloa?

- Las competencias son como un chicle que se va estirando. En el Informe Zubia las pendientes eran unas, ahora son más. Habría que hacer un análisis riguroso y exhaustivo sobre realmente cuáles son. Y más allá de eso, lo importante es que las que ya tenemos se ejerzan adecuadamente. Algo que no está ocurriendo.

- ¿Pero como partido foralista que es, el PP estará a favor de que se complete el Estatuto?

- Indudablemente somos un partido foralista y estamos a favor de que se desarrolle nuestro autogobierno. Y eso pasa, insisto, por ejercer adecuadamente nuestras competencias.