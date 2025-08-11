«Hay que respetar la libertad de culto pero también nuestras costumbres»
Lunes, 11 de agosto 2025, 00:26
- ¿Han revisado en el PP vasco sus currículums?
- (Risas) No ha habido cambios de última hora. Confío en la gente.
- El PP ... vasco ha abanderado siempre el debate de la inmigración y la seguridad. ¿Cree que el PNV ha virado en esas dos materias para achicarles el espacio?
- Pero el PNV no es creíble. Su política en estos temas no ha sido la adecuada y no está dando resultados. La tasa de paro de las personas inmigrantes cuadriplica la de las personas nacionales. Frente a eso, el discurso del PP es claro: una inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo.
- ¿Vería bien que en Euskadi, como en Jumilla, se prohibiera el uso de instalaciones deportivas públicas para actos religiosos?
- Aquí hay que conjugar varias cosas. Por una parte, el respeto a la libertad de culto y religiosa, que no están en cuestión. Y luego también el respeto a nuestras costumbres y a la autonomía municipal. Lo que han aprobado en Jumilla es que no se puedan hacer actos religiosos en esas instalaciones, pero tampoco un mitin político.
- Es un tema que...
- Cuando vamos a otros países, nosotros respetamos su cultura, pues las personas inmigrantes, cuando vienen aquí, tienen que tener un respeto escrupuloso a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestras costumbres.
- ¿Pierde votos el PP en Euskadi cada vez que Vox logra colar en la actualidad política este tipo de debates?
- Votar al PP no es votar a Vox. Para nada. Somos partidos distintos.
- ¿Pero les ayuda en algo?
- Nosotros tenemos nuestro discurso y Vox tendrá que dar explicaciones por el suyo. El nuestro es la moderación, centralidad, sentido común y sensatez, que es el de la mayoría de los vascos.
- ¿Comparten las dudas del PP nacional sobre la operación de Talgo?
- No son dudas. Esta era una operación que nos gustaba. Es más, nosotros propusimos la entrada de las fundaciones. Lo que pedimos ahora es transparencia y explicaciones porque una operación que tenía muy buena pinta se está torciendo.
- ¿Entiende la revolución planteada en el Departamento de Salud?
- En absoluto. ¿Una remodelación de este calado un año después de arrancar la legislatura? Hablamos de un viceconsejero y de las directoras de Osakidetza y Asistencia Sanitaria, tres pilares clave del Departamento. Son profesionales de acreditada experiencia y trayectoria. No se entiende su cese porque en teoría era un equipo sólido y estable.
