Disturbios el pasado 12 de octubre en Vitoria. AFP

Duelo de patriotas

No hay ventana de oportunidad para que esta violencia callejera cobre forma terrorista pero es necesario un esfuerzo social para erradicarla

Antonio Rivera

Antonio Rivera

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:05

Comenta

De la refriega del pasado 12 de octubre en Vitoria entre falangistas llegados para la ocasión y antifascistas autóctonos surge la pregunta de qué fue ... y es de la cultura de violencia arraigada en el país tras medio siglo de terrorismo. La verdad es que las huestes locales, ataviadas a la usanza del 'black bloc' europeo, aguantaron malamente el choque con los fascistas hispanos, saliendo rebotados hacia la Ertzaintza, que les recibió con ganas después de que se hubieran empleado contra esta en la primera parte de la escaramuza. Los 'gutarrak' desafían sin miedo a la policía regional, pero flaquean en el cuerpo a cuerpo con sus homólogos forasteros. Una cuestión a tener en cuenta.

