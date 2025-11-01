El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mazón, en la apertura de un congreso.

El contumaz

Mazón, un año después de su desaparición en el instante más crítico, se pide reflexionar acerca de su futuro, cuando todo el mundo ya lo ha sentenciado

Antonio Rivera

Antonio Rivera

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:57

Cómo puede explicarse que no dimita un político al que todo el mundo da por amortizado? Carlos Mazón, un año después de su desaparición en ... el instante más crítico de su ya larga trayectoria política -la tarde noche de la dana-, se pide reflexionar acerca de su futuro, cuando todo el mundo ya lo ha sentenciado. Cuando se dice todo el mundo es casi del todo exacto: su electorado y, sobre todo, la trama mediática conservadora hace meses que lo han situado como impedimento serio para que el Partido Popular siga al frente de la Comunidad Valenciana. Y, sin embargo, no se mueve.

