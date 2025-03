Gobierno y Comunidad de Madrid se enzarzan por el reparto de menas

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 27 de marzo 2025, 13:58 | Actualizado 14:58h. Comenta Compartir

El Gobierno y la Comunidad de Madrid mantienen las espadas en alto por el reparto de los 4.400 menores inmigrantes no acompañados pactado por el PSOE con Junts y que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Una decisión que la presidenta regional justifica porque considera que se han invadido competencias y porque va contra la autonomía financiera y que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez han tildado de racista.

«No termino de entenderlo porque no se pusieron esas pegas cuando esos menores venían de Ucrania y eran de piel blanca. Se pone trabas a menores de idéntica edad y que tienen piel negra y que llegan a través de pateras al país y a la UE a través de salir del continente africano», afirmó este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El dirigente canario lamentó el pasado dado por el Gobierno de Ayuso de presentar un recurso ante el Constitucional porque evidencia, en su opinión, que no quiere que los menores que están hacinados sean distribuidos en la comunidad que preside. «Lamento -aseguró- que se pongan trabajas a cuestiones humanitarias y de dignidad humana».

Control del Gobierno central

En la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, desdeñan las acusaciones y exigen a Sánchez y sus ministros una política migratoria «eficaz». Defienden que «no hay un trabajo de origen con los gobiernos de los países» de los que parten los migrantes. Además, de que los ministerios implicados en la gestión «no hacen nada para frenar la inmigración irregular». «Creo que las soluciones no pasan por repartir a los menores, primero esperar a que estén hacinados y una vez hacinados repartirlos y entonces de esta manera dar lecciones de solidaridad. Me parece una profunda irresponsabilidad que, además, no venga acompañado ni de negociación con las comunidades ni de presupuestos ni tampoco unas formas cuando los procedimientos te los saltas», señaló Ayuso en una entrevista en Onda Cero.

Según la mandataria regional, lo que tendría que hacer Sánchez con los menores migrantes en primer lugar es «tener un control de quiénes son, de dónde vienen, en qué situación se encuentra cada uno, sentarse con las comunidades autónomas, decirnos qué repartos, con qué criterios y darnos recursos para afrontar y ayudar a estas personas».