«Hay un alto grado de incumplimiento de la regulación laboral»

El debate por un salario mínimo vasco ha vuelto a marcar la actualidad económica. El vicelehendakari Mikel Torres había convocado una nueva ronda de contactos ... para instar a patronal y sindicatos a negociar un SMI propio. Mañana estaba prevista una reunión con ELA y LAB, pero los sindicatos nacionalistas anunciaron el viernes que no acudirán. Es su respuesta al rechazo por parte del Gobierno vasco a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la ley y que Euskadi tenga competencias en esta materia.

– ¿Le ha sorprendido el plantón de ELA y LAB?

– Me sorprende que quienes hablan de vetos y los critican, luego los practiquen habitualmente. Creo que se trata de un error y que si de verdad les importan las condiciones de los trabajadores de Euskadi, deberían sentarse a hablar siempre.

– El Gobierno vasco había apostado por la vía del diálogo. Con este portazo, que se suma al de Confebask, ¿se puede dar por cerrado el camino a un salario mínimo vasco?

– El diálogo nunca puede darse por cerrado. Ni en este ni en ningún otro asunto.

– ELA y LAB justifican su decisión en el rechazo del Gobierno vasco a la ILP para que Euskadi pueda tener competencias en esta materia. ¿Por qué no le ven encaje legal?

– Lo que decimos es que tal y como está planteada la ILP no tiene encaje legal. Y a eso añadimos que no necesitamos más competencias para fijar un salario mínimo en Euskadi porque se puede hacer a través de la negociación, que es la vía que defendemos. Además, es muy complicado que nos den legislación propia para eso rompiendo la unidad de mercado.

– Pero ELA y LAB defienden que solo con esa vía se puede extender el SMI vasco a todos los trabajadores y no solo a los que tienen convenio.

– Aunque no sea fácil, eso también se podría abordar por negociación entre empresarios y sindicatos. De todas formas, hay que recordar que el salario mínimo solo afecta al 3,1% de los trabajadores vascos, unas 30.000 personas, según nuestro informe. Hay otros problemas más graves como los contratos a jornada parcial. Pero se ha fijado el foco ahí cuando no es el problema del mercado laboral vasco.

– Confebask siempre ha dicho que quería hablar de otros temas como el absentismo. ¿El hecho de que haya incorporado en los Presupuestos un estudio sobre la Incapacidad Temporal en Euskadi es un guiño a la patronal?

– No. Es algo que nos preocupa a nosotros y a todos los agentes sociales, no solo a las empresas. Lo mismo que hicimos el estudio del salario mínimo, nos parece interesante hacer uno de la Incapacidad Temporal y analizar las verdaderas causas.

Investigación a Jainaga «Las explicaciones que ha dado al juez son más que convincentes y ponen de manifiesto que no ha incumplido nada»

– ¿Cuándo se va a notar la mejora en Lanbide, que tiene una tasa de intermediación del 3,1%?

– Lanbide tiene una de las tasas de intermediación más altas de toda España. En Madrid, por ejemplo, apenas llega al 1,5%. Nosotros no somos una agencia de colocación sino un servicio de orientación, empleabilidad, formación... Lanbide está haciendo un cambio para ser mucho más eficaz.

– Euskadi tiene ya la competencia para dar permisos de trabajo a los inmigrantes, pero Confebask se queja de que es «imposible» traer a extranjeros formados en FP.

– Si los perfiles que piden no están recogidos en el catálogo de profesiones de difícil cobertura, entonces lo que marca la regulación es que primero hay que buscar a esas personas en el ámbito territorial.

– Pero justo lo que reclaman es que se amplíe ese catálogo.

– Los sindicatos siempre han sido reacios porque creen, y en parte creo que tienen razón, que parte de esas profesiones que las empresas quieren ir a buscar a otros países se pueden obtener aquí a través de los programas de empleo.

– El presidente de Cebek criticó recientemente los continuos cambios regulatorios: registro de jornada, permiso de fallecimiento... ¿No es excesivo?

– Las regulaciones laborales buscan dar mayor seguridad al mercado laboral y que el empleo tenga más calidad, con derechos justos para los trabajadores. Eso supone estrechar el marco porque muchas veces las empresas no están cumpliendo esas regulaciones.

– ¿Qué grado de incumplimiento se observa?

– En las inspecciones que hacemos, hemos detectado muchísimas infracciones en temas como el registro horario, las horas extra, la contratación... Hay un alto grado de incumplimiento en el mercado laboral. De hecho, ahora, con las autorizaciones de trabajo vemos contratos referidos a convenios que no son los correctos y los echamos atrás.

– El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, declaró el miércoles en la Audiencia Nacional investigado por la venta de acero a Israel. ¿Le convencieron sus explicaciones?

– Las explicaciones y la documentación entregada ponen de manifiesto que no ha incumplido nada. Las explicaciones son más que convincentes para que nadie tenga duda de su honorabilidad y su actuación al frente de Sidenor. Yo desde un primer momento puse de manifiesto la presunción de inocencia y, conociendo a Jainaga y su compromiso con la industria vasca, pensaba que no pondría en peligro la empresa por comercio ilegal.