El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»
Homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza en Bilbao. Mireya Álvarez

Allegados y el Gobierno vasco recuerdan a Brouard y Muguruza

Se cumplen 41 años del asesinato del pediatra y 36 desde el crimen del diputado de HB

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

El 20 de noviembre de 1984 el pediatra Santi Brouard fue ametrallado en su consulta por dos mercenarios a sueldo de los GAL. En 1989, ... en la misma fecha, el diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza fue tiroteado mientras cenaba en un restaurante madrileño con compañeros de partido y periodistas en la víspera de una sesión de investidura en el Congreso. Cientos de personas se han reunido este jueves en Bilbao para homenajearles con motivo del aniversario de los dos crímenes.

