Allegados y el Gobierno vasco recuerdan a Brouard y Muguruza

El 20 de noviembre de 1984 el pediatra Santi Brouard fue ametrallado en su consulta por dos mercenarios a sueldo de los GAL. En 1989, ... en la misma fecha, el diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza fue tiroteado mientras cenaba en un restaurante madrileño con compañeros de partido y periodistas en la víspera de una sesión de investidura en el Congreso. Cientos de personas se han reunido este jueves en Bilbao para homenajearles con motivo del aniversario de los dos crímenes.

Al acto, organizado por Egiari Zor, han acudido familiares, como Edurne Brouard, numerosos amigos, compañeros de formación como la edil bilbaína María del Río, el parlamentario Iker Casanova, históricos de la izquierda abertzale como Jone Goirizelaia y Tasio Erkizia, entre otros, y miembros del Gobierno vasco como el director de Gogora, el socialista Alberto Alonso. Se ha bailado un aurresku en su memoria y se ha realizado una ofrenda floral frente a la escultura que recuerda al pediatra en el parque de Amezola.

«Con sus asesinatos intentaron parar cualquier posibilidad de negociación al largo contencioso político que vivió Eusklal Herria y sus crímenes están unidos, por la fecha que eligieron, el 20 de noviembre -el día que murió el dictador-, al legado del Franquismo», según los promotores del homenaje.

Desde Egiari Zor anunciaron que «pediremos la modificación de la ley para que se ampare a todas las víctimas de vulneraciones» y abusos policiales. También reclamaron «visibilizar a todas las víctimas, también a las que quedan fuera del relato del Estado y a las que estuvo prohibido hasta homenajearlas».

Cuando mataron a Muguruza, que había ejercido como redactor jefe en Egin, acababa de ser elegido diputado en las lista de Herri Batasuna para las elecciones generales de octubre de 1989. En el atentado también resultó herido Iñaki Esnaola.

En el caso del pediatra y miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna Santi Brouard fue tiroteado en su consulta por dos mercenarios a sueldo de los GAL. Los dos sicarios, armados con una pistola y una ametralladora, irrumpieron en su consulta, apartaron a la enfermera y dispararon ocho veces al médico bilbaíno.