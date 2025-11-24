Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

La extrema derecha independentista amenaza con convertirse en la fuerza de referencia del nacionalismo en Cataluña, por delante de Junts, ERC y la CUP. Según ... el último barómetro del CEO (el CIS catalán), Aliança Catalana está en disposición de obtener entre 19 y 20 escaños en el Parlamento catalán. Podría situarse como cuarta fuerza en la Cámara catalana, tras el PSC y ERC, pero con los mismos diputados que Junts, si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Los republicanos son los únicos que cogen aire.

Las encuestas ya avisaban de un crecimiento muy importante de la formación islamófoba y secesionista liderada por Sílvia Orriols, que en 2024 entró por primera vez al Parlament con dos escaños. Lo que hasta ahora no habían apuntado los sondeos es a un posible 'sorpasso' a Junts y a ERC. Las elecciones las volvería a ganar el PSC, que también sale castigado por el último CEO del año. Hace año y medio, Illa ganó las elecciones catalanas con 42 diputados. Más tarde fue investido con los votos de ERC y los comunes. El CIS catalán otorga a los socialistas de 38 a 40 escaños, por lo que se nota ya el desgaste del primer año y medio de gobierno, en el que Illa no ha podido aprobar sus primeras cuentas y negocia una financiación singular.

En el último barómetro del mes de julio, Aliança Catalana se disparó hasta los 11 escaños. Hasta hace bien poco, Illa era el único dirigente catalán que confrontaba directamente con Aliança Catalana. En las sesiones de control al Govern en el Parlament, el president tiene duros enfrentamientos con Orriols, a la que siempre avisa de que su proyecto «fracasará». ERC también se ha sumado en el mano a mano contra Aliança, a la que acusa de ser un invento de los servicios secretos españoles para dividir al independentismo.

Carles Puigdemont no ha entrado aún en el cara a cara con Orriols. Junts se refiere a la formación ultra como propagadora del «odio», pero nunca cita a Orriols. La encuesta del CEO, elaborada entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre, es especialmente mala para Junts. Hace año y medio en las elecciones catalanas, los de Puigdemont obtuvieron 35 diputados. Quedaron en segunda posición. Los cerca de 15 escaños que perderían los junteros van directamente a la extrema derecha islamófoba de Orriols. Aliança y Junts empatarían en número de escaños, pero Junts ganaría en votos a Orriols. Lo que pierde el PSC, va a ERC o también a Vox.

Las posiciones ultras van ganando posiciones en Cataluña. Y Vox también está en disposición de adelantar al PP. La formación de Abascal obtendría entre 13 y 14, frente a los 12 o 13 de los populares.