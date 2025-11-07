El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La pregunta sin respuesta

Alberto Ayala

Alberto Ayala

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Lo habían anunciado y ayer lo explicitaron aún más. Junts no negociará nada y votará 'no' a cualquier ley que Sánchez envíe al Congreso, incluidos ... los Presupuestos, con la excepción de media docena de normas que ya estaban consensuados. Portazo, pues, total y definitivo de los neoconvergentes. Y legislatura bloqueada.

