Nos vamos a Barcelona, de mercadillos. A hacer compras, llenar la maleta de extras o a mirar solo, el ambiente en estos espacios siempre es llamativo. Habrá muchas más cosas que hacer en la ciudad, claro, pero nos centramos en los mercados, el resto de planes ya los programarás tú. Hay una oferta variada, destacamos solo unos cuantos. En primer lugar, la Feria de Artesanía del Palau de Mar, dedicada a la artesanía en el amplio significado de la palabra. Traducido, encontrarás ropa, colgantes, pendientes, cerámica, objetos de madera, alpargatas... El evento tiene lugar en el Muelle del Depósito, en el barrio de La Barceloneta, cada sábado, domingo y las jornadas festivas hasta junio; en julio y agosto abre cada día.

Menos citas ofrece la Palo Market Fest, en el barrio de Poblenou. Priman la moda y el diseño, con presencia asimismo de complementos, joyería, artesanía, libros, discos... productos hechos a mano y de autor. También hay hueco para la gastronomía, con platos orgánicos y de calle, típica street-food. Palo Alto Barcelona, el espacio que lo acoge, fue una fábrica nacida en el siglo XIX reconvertida ahora en estudios de diseño y arquitectura que una vez al mes se viste de mercado, un lugar interesante y atractivo donde también suena la música. Creatividad, artesanía y exclusividad distinguen a las marcas participantes, pequeñas empresas locales. ¿Próximos fines de semana disponibles? 15 y 16 de noviembre, 6 y 7 de diciembre.

Si te gustan los diseños creados a mano, únicos y elaborados por artistas locales, también puedes pasarte por Allada Vermell. Art, Design & Craft Market. El original mercadillo de proximidad se instala todos los fines de semana del año en la calle de Allada-Vermell. Suman productos de artesanía, diseño y arte. «Todo hecho con mucho amor», según defienden.

Suponer cuándo se puede pasear entre los puestos del Mercado Dominical de Sant Antoni es fácil. En horario de 8.00 a 15.00, también festivos. Pequeña joya de la ciudad, se trata de uno de los mercados de sus características más grandes de Europa. Hay mucho que ver, unos cien puestos le dan forma. Ofrece a amantes de la lectura y coleccionistas libros antiguos, de segunda mano o descatalogados; también cromos, carteles, postales, sellos, videojuegos... Aguarda en el barrio de idéntico nombre.

Adoramos el musical nombre del siguiente destino, el Mercado de los Encants. Encantador, desarrollado en el barrio del Fort Pienc, mezcla tiendas, puestos, espacios de subasta y gastronomía. Nació en el siglo XIV, sus añitos lleva convertido en uno de los más antiguos de Europa. Funde lo ofrecido en las tiendas de la zona con puestos y espacios de subasta para quienes buscan moda, decoración vintage y artículos originales. También cuenta con productos nuevos e incluso 'outlet'. Conserva una subasta única en Europa. Y da de comer y beber, con opciones variadas además, por si entra el hambre, de la mano de cafeterías míticas, bares con terraza, comida en la calle e incluso los mejores desayunos de tenedor. Lunes, miércoles, viernes y sábados, de 9.00 a 20.00 horas en el sector 'cubiertos' y de 7.45 a 9.00 en el sector 'subastas'. En 2008, el arquitecto Fermín Vázquez diseñó una estructura para su techo, destacada como uno de los ejemplos más llamativos de arquitectura contemporánea de Barcelona.

También habrá que pasar por el Mercado de San José, más conocido como 'La Boquería', una de las atracciones turísticas. Situado en Las Ramblas, en el lugar que ocupaba antaño el Convento de San José, ofrece productos frescos y se ha convertido en uno de los más buscados por los turistas debido a su colorido. Más de 2.500 metros cuadrados laberínticos acogen puestos de carnes, embutidos, dulces, verduras… Funciona de lunes a sábado, de 8.00 a 20.30 horas.