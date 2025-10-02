Iratxe López Jueves, 2 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Lo facilón sería comentar que se trata de una cita salada, y nos van a perdonar que, por esta vez, caigamos en el chiste, pero es cierto. Doblemente, porque tiene gracia y porque va de sal. La localidad ibicenca de Sant Josep de sa Talaia programa su 'Fira de la Sal' del 17 al 19 de octubre, así que ya tienes una excusa añadida para viajar hasta la maravillosa isla balear. Allí celebrarán la tradición salinera recordando tiempos pasados; el oro blanco fue esencial durante siglos para la economía insular.

El municipio, enclavado al suroeste, suma 32 playas, 80 kilómetros de costa, ya que comprende, además del pueblo ya mencionado, el de Sant Agustí des Vedrà, Es Cubells, Sant Jordi de ses Salines y Sant Francesc de s'Estany. Reúne en su territorio el único Parque Natural de la isla, el Parque Natural de ses Salines, además de la reserva natural de Es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Ponent, y áreas naturales de especial interés. Torres de defensa como Sa Torres de ses Portes, Sa Torre de Comte o Torres d'en Rovira, nacidas entre los siglos XVII y XVIII. El asentamiento rural púnico-romano de ses Païsses de Cala d'Hort, del siglo V antes de Cristo. Y el poblado fenicio de no Caleta.

La cita que nos ocupa tendrá lugar en Sant Jordi de Ses Salines y el Parque Natural de Ses Salines. Por allí aparecerán dos curiosos salineros, Xicu y Jordi, cabezudos encargados de recibir a propios y visitantes. Son nuevos, han nacido este año para la ocasión. También marca novedad la exposición de fotos del mar. Pero vamos a lo importante, el prendido del jaleo.

El encendido del Fogueró es un momento icónico. Recrea el tradicional encendido de hogueras que antaño firmaba el inicio de la cosecha para los trabajadores de las salinas. «Expertos locales compartirán con los asistentes detalles muy interesantes sobre este milenario oficio, ofreciendo una muestra de la cosecha tradicional de la sal, ya que hoy en día está prácticamente extinta por la mecanización del oficio», explican los organizadores. Así que curiosos, abran bien ojos y oídos.

También parece buena idea conectar con la naturaleza, por eso el programa incluye caminata nórdica por Ses Salines para todos los públicos. «Se explorarán los paisajes del parque natural y su biodiversidad a través de un tranquilo recorrido guiado», añaden. En la Plaza de Sant Jordi instalarán un mercado artesanal repleto de productos locales y artesanía típica. Suma y sigue.

Habrá visitas teatralizadas a la Torre de la Sal Rossa, donde revivir tiempos en los que los vigilantes protegían la costa de ataques piratas. Homenajes al folklore tradicional ibicenco de la mano de una 'ballada'. Y originales talleres como el de acuarela con sal y aromatización de recetas. Más. «Espectacular recorrido por la historia de las salinas y las tradiciones de Ibiza», así la definen, mediante proyección audiovisual sobre la fachada de la iglesia de Sant Jordi, acompañada de música, para dar ritmo.

No podía faltar el show cooking con chefs locales que harán una demostración del tradicional plato 'Ossos amb col', combinación de huesos de cerdo salados con sal virgen durante días, col y otros ingredientes como butifarra negra, sobrasada, patatas y especias. Ligerita, ya. A degustar en las famosas fiambreras salineras. ¿Fiambreras?, sí, para recrear las usadas por los trabajadores, quienes las llevaban a una labor que se extendía horas y horas, cansada y poco reconocida.

Además, varios cocineros enseñarán a preparar salmorra, uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguo que existen. Si apetece curiosear más, la programación completa está disponible en la página web www.santjosep.net. ¿A qué esperas para volar?

