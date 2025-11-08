El mercadillo navideño flotante que ilumina el Mediterráneo Entre el 30 de noviembre y el 4 de enero, el puerto de este pequeño pueblo brillará con un espectáculo de luces

Comienza la cuenta atrás para la Navidad. Con la llegada de la temporada, se iluminarán las ciudades y el aroma festivo inundará las calles. Aunque algunos ya están preparando sus viajes para visitar los mercadillos navideños más bonitos de Europa, hay un plan que promete ser también una experiencia mágica en el Mediterráneo. Flotando en el mar, decenas de barcas se visten de gala para la ocasión, iluminando el puerto de un pequeño pueblo en el sur de Francia con miles de destellos que danzan sobre las aguas.

Sanary-sur-Mer, un pintoresco municipio en la Costa Azul, se ha convertido en uno de los destinos más interesantes para pasar las fechas especiales. Entre el 30 de noviembre y el 4 de enero, su puerto histórico se transforma en un espectacular escaparate de luz y color, donde las tradicionales barcas pesqueras conocidas como pointus se convierten en verdaderas estrellas flotantes. La famosa celebración de este lugar, Chœurs de Lumière, es un acontecimiento que envuelve a los visitantes en una atmósfera única.

El mercadillo navideño de este lugar se distingue por su singularidad. Más que las clásicas casetas de madera y los puestos de dulces, son los barcos decorados con guirnaldas de luces led los que se roban el protagonismo. Al caer la noche, los fuegos artificiales marcan el inicio de las festividades, que culminan con un espectáculo simultáneo a lo largo del litoral.

Una postal viviente. Los pescadores locales, junto con el Ayuntamiento, trabajan codo a codo para dar vida a esta obra colectiva que se ha convertido en un símbolo de la época. Además, para quienes busquen una experiencia aún más cercana, se ofrece la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde sus propios barcos con más de 500 amarres disponibles.