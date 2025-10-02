El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El palacio, construido en el siglo XIX, tiene 16 habitaciones y media docena de cuartos de baño. Fotos: Javier Rosendo
Aquí veranea el duque de Comillas

Comillas (Cantabria) ·

El palacio de los Almodóvar del Río permanecerá abierto a las visitas de los curiosos hasta diciembre

Lucía Alcolea

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:41

La mansión que capitanea las cubiertas de los exóticos monumentos de Comillas sobre una ladera de la villa, el Palacio del Duque, abierto al público ... en una iniciativa insólita desde el pasado mes de abril, continuará ofreciendo visitas guiadas los sábados de aquí a final de año. «En principio la intención era abrir la casa desde Semana Santa hasta septiembre -excepto agosto, cuando es ocupada por sus actuales propietarios, los descendientes del Duque Almodóvar del Río-, pero dado el éxito de afluencia, hemos decidido ampliar la oferta hasta diciembre», explica Noelia Perlacia, que pertenece a la compañía que gestiona el itinerario. Eso sí, solo los sábados y en dos pases, a las cuatro y a las cinco de la tarde. Aunque una hora resulte exigua para conocer los entresijos de semejante construcción. De estilo inglés, el palacio fue construido en el siglo XIX y posee 16 habitaciones y media docena de baños, por ofrecer alguna de sus siempre exuberantes cualidades. Además de la extensión del espacio, destaca la profusión de elementos decorativos propios de otra época, de manera que uno retrocede dos siglos de golpe. O antes, porque el viaje comienza en el jardín.

