Un septiembre muy activo en el parque de Gorbeia

Iratxe López Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:36

No es la primera vez que lo decimos, pero es que es cierto: Bizkaia y Araba tienen la suerte de compartir una extensión natural no solo preciosa (y mucho), sino perfecta para disfrutar de actividades medioambientales y culturales. El Parque Natural de Gorbeia aguarda las visitas encantado, dispuesto a recibir a sus huéspedes como el mejor de los anfitriones. Da sin pedir demasiado a cambio, que lo quieran y lo mimen, que aprendamos a conocerlo y respetarlo. Porque, como en cualquier relación, los amores que no se cuidan acaban rotos, y nos interesa una extensión bien armada que siga recibiendo con los brazos abiertos a quienes la rodeamos y respiramos mejor gracias a sus bosques y a sus prados, a sus montañas y a los paisajes perfectos que presta.

Para conocerlo como merece, a lo largo de este mes de septiembre programan diversas actividades en las que ocupar tiempo de ocio y de aprendizaje, caminatas, visitas guiadas... nuevos descubrimientos para hacer en familia o sin ella. La lista es amplia, basta reservar la que más llame la atención y abrirse a un mundo de experiencias con la naturaleza viva como gran telón de fondo.

Otxandio (Bizkaia) Recorrido en BTT

¡A pedalear se ha dicho! En grupito, para quienes se aburren haciéndolo solos o buscan compañía por esta vez. Antes de que se nos olvide mencionarlo, el lugar de encuentro lo han establecido en la plaza de Otxandio, junto al punto de información turística, pero hay que inscribirse en la cita previamente, nada de acudir a lo loco.

La ruta es guiada, en bicicleta de montaña eléctrica, accesible por tanto para casi todo el mundo; así tampoco machacas las piernas, aunque debas emplear un poco de energía. Será a través de senderos de grava. Lo mejor: las vistas espectaculares que prometen. «Es el momento de probar una bici ideal para ciclistas de todos los niveles», comentan desde la organización. Ellos mismos aseguran que no hace falta llevar casco, te lo prestan, para garantizar la seguridad y el disfrute sin peligro.

Información: 14 septiembre. 1,5-2 h. 11:00 h. Dificultad baja. 15 euros, niños a patir 12 años 10 euros. www.gorbeiaeuskadi.com/actividades

Orozko (Bizkaia) Palacios y casonas en Zubiaur

¡Toc, toc! Hora de llamar a la puerta de entrada al Parque Natural de Gorbeia, desde el segundo municipio más extenso de Bizkaia. Orozko suma 102 kilómetros cuadrados y más de 100 barrios diseminados por todo el valle, se alarga y alarga... Por eso, su patrimonio natural y etnográfico es amplio, además de hermoso el paisaje que lo viste, repleto de montañas, bosques, cuevas, caseríos y arroyos.

A lo que íbamos, que al final no hemos concretado aún la actividad. La idea es apuntarse a una visita guiada en la que conocer este «lugar tranquilo y rodeado de rincones encantadores», como lo describen los impulsores de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Que verás algo verde y contemplarás sobre todo palacios, casas torre y unos cuantos caseríos que recuerdan el «pasado poderoso y a la vez rural». La salida tiene lugar desde el Museo Etnográfico, aguarda a los visitantes en la plaza Zubiaur de este peculiar municipio. Allí, por cierto, podrás asistir además, gratuitamente, a la exposición sobre usos y costumbres de la zona, muy interesante y educativa.

Información: 20 septiembre, 11:00 h. Mayores de 12 años 5 euros, 8-12 años 2 euros, menos 8 años gratis. 2 h. www.gorbeiaeuskadi.com/actividades

Lekanda y Murua (Álava) Por la montaña

Aquí ya se trata de aprovechar el monte, de sentir los árboles y ascender poco a poco, paso a paso. De la mano de dos citas, una cada mes. La primera es el sábado 20 de septiembre, con la ruta de montaña vuelta a Arraba desde Lekanda hasta Galzarrieta. Al finalizar habrás cubierto 12 kilómetros con desnivel de 500 metros.

La segunda opción espera el domingo 18 de octubre, desde Murua, subiendo a Igiñiger para regresar por Azero. En este caso, la acumulación es de 11 kilómetros con desnivel de 600 metros. ¿Dispuesto? Pues a fortalecer el cuerpo y a quemar calorías de paso, y a tomar contacto con la naturaleza, que es para lo que se organizan sobre todo este tipo de salidas dedicadas al medio ambiente.

Información: Inscripciones e información: 946739279. gorbeia.parke.naturala@bizkai.eus

Dima (Bizkaia) Andando entre cuevas

La siguiente propuesta lleva hasta la cueva de Baltzola para aprovechar la belleza natural y hacer un repasito a las antiguas creencias, excusa que nunca viene mal. No nos referimos a una salida de espeleología, el encuentro programa senderismo guiado e interpretativo a través de 12 kilómetros. «Se trata de una preciosa travesía que parte del barrio de Indusi, en Dima, y recorre diversos puntos de interés como la cueva de Baltzola, el desfiladero del río Indusi y la histórica ermita de San Lorenzo», explican, para tener claro lo que se va a hacer y no mezclar temas.

La ruta es una fusión de elementos geológicos, naturales y culturales que contribuyeron a dar forma al carácter de sus habitantes dentro de un entorno de enorme importancia ambiental. Habrá sendero (30%) y pista (70%), por lo que recomiendan llevar calzado dotado de buena suela, es decir, zapatillas de trekking. En cuanto a la ropa, elige la cómoda para caminar y chubasquero o capa de agua por si llueve. E incluye en la mochila: gorro, gafas, crema solar y paraguas. Más vale prevenir que lamentar si por casualidad te pilla una tormenta.

El punto de encuentro se ha fijado en el aparcamiento de la cueva de Baltzola, pero como en las demás actividades, hay que reservar. Pueden acudir también niños a partir de los 10 años, siempre y cuando vayan acompañados de adultos.

Información: 21 septiembre, 10:00 h. 4.5 h. (contando paradas). Dificultad baja. Desnivel acumulado 300 m. 22 euros. www.gorbeiaeuskadi.com/actividades

Ubide (Bizkaia) Paso a paso por la antigua calzada

Prometen inmersión en un viaje a través del tiempo, explorar los secretos de una ruta ancestral, así que, de momento, suena atractivo. La oferta supone, nuevamente, apuntarse al senderismo, solo que en este caso es para descubrir los restos de la Calzada Medieval de Ubide, de ahí lo de la cuenta atrás en el reloj para volver al Medievo. «Con cada paso, te adentrarás en la historia y la cultura de nuestra tierra, mientras disfrutas de impresionantes vistas panorámicas y paisajes pintorescos», aseguran. A nosotros nos suena bien, esperamos que a ti te pase igual.

A la hora de las recomendaciones, hacen las mismas que en el apartado anterior: calzado con buena suela... (relee y estarás listo para salir). Pisarás sendero y pista en las mismas proporciones que en la excursión anterior 30-70%. El número de kilómetros es idéntico: 12. Pero en este caso, el punto de encuentro será el Ayuntamiento de Ubide. Y pueden participar niños a partir de 10 años, pero con adultos que se responsabilicen de ellos.

Información:28 septiembre, 10:15 h. 3.5 h. (contando paradas). 22 euros. www.gorbeiaeuskadi.com/actividades

Oiardo (Álava) Baserria Azkorra

Nos desplazamos a un fantástico entorno natural rodeado de prados, a las faldas del Gorbeia. A estas alturas, hasta los niños de ciudad que no ven muchas vacas saben que la leche se obtiene de los animalitos que pastan en el campo cuando van con aita y ama a dar un paseo, ¿pero tienen claro, no solo los peques sino mamá y papá, cómo se obtiene un litro de leche sostenible de caserío? Esta visita guiada ayuda a encontrar la respuesta, gracias a un recorrido por el baserri familiar, mientras se observa la labor y aprende lo necesario que es respetar a las vacas y al medio ambiente, trabajar la sostenibilidad y la tecnología para que responda a este objetivo.

«Aquí descubrirás el esfuerzo, el cariño y la innovación que hay detrás de los productos Kaiku. Compartirás un día junto a nuestras familias ganaderas y las vacas más felices de Euskadi en un entorno único», aseguran desde la organización. La cita incluye, por supuesto, degustación (marcharse sin haber probado lo visto no tendría gracia). Y obsequio, pero eso ya lo verás cuando acudas.

Información: Miércoles a domingo. 1,5 h. General 9 euros, 4-12 años 6, 0-3 gratis. kaikubaserria.eus

Bizkaia y Álava Pastor por un día

Dejamos atrás las vacas para pasar a las ovejas y a quien las maneja, el pastor. No hay niño que no acabe rendido a esta actividad que funde montaña con animales, diversión y queso (esto último anima sobre todo a los adultos).

Dirigir un rebaño es todo un arte, hay que emplearse para dominarlo, y pedir ayuda a un gran colaborador, el perro pastor. Así que si quieres conocer este trabajo, al ágil cuatro patas que se mueve veloz empeñado en completar su parte, a las lanudas protagonistas sin las que nada tendría sentido y, además, probar a ayudar, en caso de que os lo permitan, en el ordeño de las latxas que regalan al mundo la base necesaria para parir al mundo el Idiazabal, ya sabes lo que debes hacer, dejarte de excusas en plan 'estoy muy ocupado' y reservar hueco para toda la familia. Lo agradecerán.

«Si coincide la época y te atreves, podrás esquilarlas, y si tienes la suerte de que haya un recién nacido, podrás darle el biberón como si fuese un bebé», explican. Que sí, no dudes, que la degustación está asegurada, no sufras: queso con Denominación de Origen de manos de su productor, quién va a explicarte mejor los secretos de sus sabores y olores.

Existen varios destinos dentro del parque natural, para que elijas el que más te convenga, pero que sepas que el territorio del Idiazabal se extiende no solo por Gorbeia. También está en Durangaldea, Aiaraldea, Debagoiena y Enkarterri. «La leche madura de oveja da el carácter al queso, un sabor intenso, ligeramente picante y equilibrado, único en el mundo», comentan. Un gusto para el paladar que no deja indiferente a nadie, se hace la boca agua de pensar en probarlo.

Información: www.basquemountains.com/pastor-por-un-dia

Otxandio-Oleta (Bizkaia) Aventura en los árboles

Nos elevamos unos metros de altura para pasar de árbol a árbol, no igual que los monos, pero casi. El parque multiaventura Hontza Extrem une diversión y entorno natural a lo largo de varios circuitos por donde poder hacerse el Tarzán sin riesgo a caer de la liana. Lo pensaron para los niños y para los adultos, con el objetivo de entretener a la vez que se aprende. Por eso cuenta con 75 arneses destinados a adultos y 40 a menores.

Se trata en total de cinco hectáreas de contacto directo con la naturaleza y el deporte, ese que se hace sin darse cuenta, porque vas de un lado a otro tan distraído, con la tarea de superar cada reto, que se te olvida el esfuerzo muscular, aunque es posible que al día siguiente sea complicado no recordarlo. La cita es bastante movida, para bien, no pararéis de sonreir durante todo el circuito.

Información: Lunes a domingo 10:00, 12:00 y 16:00 h. 4-8 años 15 euros, 9-15 años 18 euros, mayores 16 años 22 euros. https://hontzaextrem.com/