El seminario en el que buscan fantasmas

Santa María de Cayón (Cantabria) ·

Santiago Yaniz

Santiago Yaniz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:09

No es muy viejo. Fue en 1960 cuando se construyó con el sello del arquitecto de Laredo José Manuel Bringas Vega y promovido por el ... Obispado de Santander. El gigantesco edificio de la Iglesia-Seminario Menor de San Luis pudo ser algo importante pero está ahora casi arruinado. Levantado en Argomilla, del término cántabro de Santa María de Cayón, rodeado de campos verdes, maizales y pastizales entre los que viven ganaderos y sus buenas vacas, sostiene aún sus muros en un descomunal e inoportuno contraste con lo que le rodea.

El seminario en el que buscan fantasmas