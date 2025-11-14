El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El agua limpia discurre por Irati entre el verde musgo aposentado al pie de los árboles. Adobestock
GPS | Ochagavía (Navarra)

La Selva de Irati se llena en otoño

El magnetismo de este paraje natural hace que cientos de viajeros recorran sus senderos a diario y no solo los fines de semana

Asier Vidondo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

He venido a sumergirme en el bosque, a encontrarme a mí misma, y lo estoy consiguiendo. Aquí me siento en casa. Irati es un espacio ... majestuoso y espectacular que calma los sentidos». Cámara de fotos en mano, la catalana Elisabeth Cano, de 55 años, camina relajada y feliz, atenta a cada detalle que le brindaba el sendero de Errekaidorra de la Selva de Irati, en su entrada por el valle de Salazar (el otro acceso principal se encuentra en el valle de Aezkoa). El suelo enmoquetado de pequeñas hojas rojizas de haya, el verde musgo aposentado sobre la base de los troncos, el agua limpia que discurre suavemente río abajo, los rayos de sol que en una mañana húmeda deja traspasar un arbolado cada vez menos tupido... Llegada desde Barcelona, y asentada «para varios días» en el camping Osate de Ochagavía, Elisabeth forma parte de los cientos de visitantes que recorren en otoño este paraje natural del Pirineo navarro. «Hay bastante gente, no lo esperaba para ser un día de entre semana, aunque no da la sensación de que esté abarrotado. Esto es enorme», prosigue la catalana.

