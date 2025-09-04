Seis propuestas en familia para superar la vuelta al cole

Iratxe López Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Septiembre está plagado de quejas, a este mes le deben pitar los oídos cada año por culpa de la gente que se hace popó en sus muelas. Los adultos, porque vuelven al trabajo (salvo los pocos afortunados que salen huyendo raudos y veloces ahora de él); los peques, porque llega el regreso a las clases y los deberes, y ni bonos en grandes almacenes ni promesas de nueva mochila o pinturas, de bonitas gomas de borrar y libros sin estrenar ayudan a desprenderse del magnífico aroma a diversión y verano que se esfuma del cuerpo ya sin remedio.

Vamos a emular a esos grandes centros de venta para tentarte con una ganga, un 2x1 en diversión de oferta para la vuelta al cole que no podrás rechazar. Si lo haces y luego se te quejan en casa, si los niños se aburren y es en tus molares esta vez donde desahogan sus frustraciones, la culpa será tuya por no habernos hecho caso. ¿Cómo se despeja el sopor depresivo propio de esta época?… ¡con actividad, tampoco es tan difícil! No hay más secreto que cambiar la cara y ponerse en plan positivo. ¿Y a dónde llevo a la familia para que el buen rollo se contagie?, no tengo ni idea. Pues, tranquilidad, para eso estamos nosotros, para pensar, ya sabemos que a estas alturas del año no es tu mejor aptitud, estás desentrenado.

Hasta que engrases el cerebro ajustándolo de nuevo a la normalidad, basta apuntar las siguientes propuestas. Lo de comprarse alguna colección de las que empiezan a anunciar en la tele a todas horas para superar la sensación de rutina lo dejamos de tu cuenta, quizá te anime. Porque del gimnasio ni hablamos, ¿no?, ya lo intentaste en los propósitos del año nuevo y no coló.

Picnic & Sal ¡Ofertón senderismo! Campo y pueblo a la vista

Ampliar En la zona boscosa de Altube destaca por su enorme hayedo.

OPCIÓN 1: A ver, si los peques se ponen perezosos, puedes ganártelos diciendo que el Parque Natural de Gorbeia es el de mayor extensión de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo de los récord y las grandezas suele llamar la atención de los críos… «¡Oye, oye, he caminado por el parque natural más grande de aquí, no veas, alucinante!», soltarán a sus compañeros del cole, y todos contentos, ellos por fardar y tú por haber conseguido moverles. Animamos a llevártelos allí de picnic, concretamente hasta el área recreativa de Sarria, donde hay columpios y merenderos, por si lo de masticar no les parece bastante y necesitan mecerse y correr. Y también a visitar la Casa del Parque, para que tú y ellos conozcáis el patrimonio natural y cultural que tenemos la suerte de tener a dos pasos.

La idea es salir a dar un paseo… que sí, sin pasarse, que los tuyos no son de mucho zapatear, salvo cuando les da por la rabieta. Muy sencilla, por ejemplo, es la 'Senda Vital'. A partir de 6 años pueden hacerla, y no les va a agotar a kilómetros, son 1,7 lineales, eso sí, hay que sumar otros tantos de vuelta, pero como discurre al lado del río y no suma apenas desnivel, resulta apta para todas las edades.

Además, comunica el parking de Puente Blanco, donde dejar el coche, con el área recreativa que funciona de destino. Existen paneles informativos sobre la flora y la fauna colindante, por si necesitas distraerles a ratos. Y añade a la naturaleza de ribera del río Baias y del hayedo trasmocho, dos curiosas construcciones que conocer: un lavadero y un calero. ¡Lo tiene todo!

Ampliar Visita guiada a Salinas de Añana. Blana Castillo

OPCIÓN 2: Aquí el cebo de grandeza es el siguiente, apréndelo: el Valle Salado tiene clasificación de Bien Cultural con Categoría de Conjunto Monumental, vamos, que es la pera limonera, solo tienes que hacérselo entender. Por eso viajaréis hasta Álava, para hacer vuestra la 'Senda de Salinas Añana y el Lago'. Puedes contarles que la salmuera mana de forma natural y de ella se obtiene la sal; que antes llamaban a este recurso de riqueza el oro blanco porque era imprescindible para conservar la comida; que los romanos ya lo usaban hace siglos, sí, esos tipos uniformados con sandalias que deseaban conquistar el mundo y sabían mucho de negocios y de lugares perfectos que colonizar, los de 'Gladiator' o Astérix y Obelix.. En fin, recurre a un poco de imaginación, como cuando les narras cuentos antes de ir a dormir, pero apoyándote en verdades.

La Ruta Verde es fácil y circular, cubre menos de 3 kilómetros con desnivel de solo 40 metros para recorrer el alavés Valle Salado de Añana, uno de los paisajes culturales mejor conservado de Europa (¡toma ya, díselo también!). Por ella divisaréis las terrazas blancas y las casas del pueblo, las eras, los pozos, los canales y los almacenes. Para llegar, lo mejor es aparcar a la entrada de la localidad. Después, seguid a pie hacia la iglesia de Santa María de Villacones. Nada más pasarla hay un desvío a la izquierda, hacia Las Mueras, cruza el afluente del Omecillo y emprende la senda SL-A 35. Cuando aparezca la bifurcación ve a la izquierda, es decir, deja a la derecha esa SL-A 35, enseguida llegarás a un mirador para disfrutar las vistas.

¿Habéis admirado la panorámica?, regresad al camino y en la bifurcación junto a un muro olvidad la pista principal a la izquierda, por un rato, y seguid por el camino de hierba que sube a la derecha para conocer el Convento de San Juan de Acre, Real Monasterio antaño perteneciente a la Orden de Malta. Volved a la senda principal, continuad y cruzad el río. Una pista asfaltada va a la carretera de acceso a Gesaltza Añana. Obedece la Calle Real para contemplar la medieval Casa Palaciega de los Ozpinas y el barroco Palacio de los Herrán. Tras este edificio, antes de llegar al parking, hay una picota donde se castigaba a los malhechores a base de escarnio público, para que se les quitaran las ganas de liarla nuevamente (ya, a veces la usarías con tus hijos, pero eres buena gente y más civilizado que entonces).

Aventuras de vértigo en interior & exterior ¿No paran? ¡Aumentemos sus revoluciones hasta agotarlos!

Ampliar Sopuerta Abentura cuenta con diez circuitos entre ramas.

OPCIÓN 1: En la localidad vizcaína de Sopuerta nadie para, todo el mundo 'sigue, sigue' como la canción. Si tus peques son de los que se mueven hasta dormidos y necesitas cansarlos, la mejor opción siempre es un parque de aventura en los árboles. Así hacen el mono y quedan monísimos para la fotografía justo antes de volver a casa y rendirse al sofá o al camastro (un consejo, no les dejes dormitar de regreso en el coche o recuperarán fuerzas para liarla). Sopuerta Abentura cuenta con diez circuitos entre ramas distribuidos en más de 32.000 metros cuadrados, para que no se les quede corto el espacio (https://sopuerta-abentura).

Las cifras marean, así que escribimos solo unas pocas para hacerse a la idea: más de 100 retos, 43 tirolinas, disponible desde los 2 años. Pasos de monos, tablas, redes, rocódromos, puentes andinos, tibetano, indios, ruedas gigantes, toneles, toboganes, balsas de juncos, columpìos de trapecista... en fin, de todo lo que puedas imaginar. Lo mejor es que puedes dedicarte a observar o puedes animarte a participar, porque no se trata solo de un destino para niños. Así te desfogas un poco, también lo necesitas antes de volver a soportar a jefes y compañeros.

Ampliar Bizkaia Park Abentura ofrece diversión a cubierto.

OPCIÓN 2: Si eres más de interior o temes que la lluvia destroce vuestros planes, ten en cuenta el Bizkaia Park Abentura de Güeñes, espera en Bizkaia (www.bizkaiaparkabentura.com). Vivimos en una zona de tiempo cambiante, lo sabemos, y aunque siempre es mejor respirar aire puro y tocar verde, el astro rey no consigue prevalecer sobre las nubes en ocasiones. Habrá que ser realistas, de ahí que propongamos esta amplio y divertido encierro.

En la propuesta prometen el mejor parque de aventura indoor de España», con 3.000 metros cuadrados de diversión. Un 'non stop' de aparatos en los que montarse, que toquetear y probar con sus mínimos cuerpecillos capaces de moverse al máximo. Repletos de piscinas de bolas (molan las bolas de colorines, no puedes negarlo, te encantaría entrar), hinchables (a quién no le gusta pegar saltos para tocar el cielo, colchonetas (no nos vamos a repetir pero, a quién no le gusta...), camas elásticas (arriba, abajo, arriba, abajo, de pie, de lado, y una vuelta, ¡mira, mira!), toboganes (deslizarse nunca fue tan carcajeante) y tirolinas con circuitos en altura (para colgarse sin que nadie vaya a descolgarles y les corte el rollo). Resumiendo, y para que quede claro, que todos los niños, da igual su edad, tendrán algo que hacer, nadie se quedará sin plan, ni siquiera los adultos.

Pinturas & estalactitas ¿Libros para aprender? ¡Hazlo con tus propios ojos!

Ampliar En Ekain aprenderán técnicas de supervivencia usadas en la Prehistoria cómo hacer fuego, cazar, pintar... supervisados por monitores.

OPCIÓN 1: Si a los tuyos les gusta hacer el neardental, no les coartes, deja que muestren el cavernícola que llevan dentro. En Zestoa, Gipuzkoa, el plan lo pone la denominada 'Experiencia prehistórica completa'. Suma a la visita guiada, dentro de la réplica de la cueva de Ekain, los talleres prehistóricos (www.ekainberri.eus). Son tres. Con ellos aprenderán técnicas de supervivencia usadas en la Prehistoria: cómo hacer fuego, cazar, pintar... supervisados por monitores, por supuesto, se trata de que hagan el salvaje, pero controlados, en su justa medida.

El valle que acoge a los visitantes, creado por la regata Sastarrain, alberga la cavidad conocida en todo el mundo por sus pinturas rupestres magdalenienses, repleta de figuras de animales pintadas y grabadas. ¿Que a tu cría le encantan los caballos? ¡Estás de suerte!, es la figura más representada, va hartarse de verlos. Que es más de osos, de ciervos, de cápridos… también hay unos cuantos, no sufras. ¡Y la cueva es Patrimonio de la Humanidad!, para poder chulearse en clase al volver.

Íbamos a preguntarte si tus peques han pensado alguna vez cómo creaban la pintura o con qué materiales plasmaron su arte nuestros ancestros, pero , ¿lo has meditado tú? Ya ves, todos aprenderéis algo nuevo, y ellos crearán dibujos con sus propias manos. ¿Y sobre la caza, qué podrías contarnos? Armados con lanzas inofensivas perseguirán animales, conocerán la fauna y sabrán más sobre flora de la zona. Habrá que cocinar la presa... ya, con madera y piedra se hace el fuego. Suena fácil, pero lograrlo no es tan sencillo. Pruébalo en persona y nos cuentas.

Ampliar La Cueva de Pozalagua les dejará boquiabiertos.

OPCIÓN 2: La vizcaína Cueva de Pozalagua es una de esas excursiones que jamás se olvidan. Si les cuentas que allí vive la Diosa Mari se lo creerán sin duda. Si no lo hacen, puedes ponerles la película 'Irati' y te los habrás ganado... ¡qué lista es ama!, ¡aita es muy espabilado!, ¡cuánto saben ambos, son nuestros héroes! (las alabanzas se les pasan con los años, así que aprovecha ahora que todavía eres una madre o un padre molón a sus ojos). Prodigio natural, acceder a ella es como viajar al centro de la Tierra (puedes enlazar con el libro de Julio Verne y así tal vez les motives para leer si no lo hacen).

Contiene la mayor concentración de estalactitas excéntricas del mundo (ya sabes, el ¡oooh! para fardar, clicado queda, una cosa menos que hacer, la de buscar excusa). Las formaciones desafían la gravedad y convierten el espacio en una joya natural donde tu crianza no podrá cerrar la boca de asombro ni abrir más los ojos para revisar lo que tienen delante. Emplazada en el valle de Karrantza, en pleno Parque Natural de Armañón, fue elegida Mejor Rincón de la Guía Repsol en el año 2013, así que ha salido en muchas fotos.

Discurriréis entre columnas, coladas y un lago desecado donde brotan «decenas de miles de estalactitas excéntricas que parecen formar un interminable arrecife de coral, un bosque en las entrañas de la Tierra». Así lo describen los impulsores de las visitas guiadas y eso podréis comprobar en familia. El recorrido acaba en un mirador perfecto a este maravilloso rincón instalado en el subsuelo.

Hablando de las visitas, hay dos, la 'Turística', en la que viajar a sus entrañas entre esas estalactitas, estalagmitas y coladas de las que hablábamos, y 'Pozalagua Flashback', ¡a oscuras!, bueno, con linterna frontal, para sentir lo que sintieron sus descubridores. Reserva las entradas en la página web: www.cuevadepozalagua.eus.