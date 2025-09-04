Una de las ascensiones más duras a Unbe

Unbe es uno de los puertos míticos de Bizkaia. Bien para los que se quieren acercar desde Bilbao o alrededores a la zona de Mungia ... o para aquellos que desean desplazarse hacia Sondika. Son varias las vertientes, todas muy accesibles para todos los niveles. De hecho, en el Tour de Francia de 2023 los profesionales la afrontaron desde Laukiz y esta pasada Vuelta a España fue desde Asua donde el pelotón comenzó la batalla de la 11º etapa que finalmente se canceló a falta de tres kilómetros para la meta y sin ganador.

Sin embargo, hay una vertiente a Unbe desconocida para muchos amantes de este deporte. Y si saben de su existencia, no la incluyen en el recorrido por su gran dureza. Se la conoce como subida de Pozozabale, donde hay rampas de hasta el 17% de pendiente. El recorrido comienza en Berango, junto al monumento a Simón de Otxandategi. Desde allí nos dirigimos a Eguskitza, una carretera de doble carril que se estrechará tras el paso de una rotonda. Despùés de unos metros de ascensión, sin apenas dificultad, se debe descender hacia Sustatxa, nombre de uno de los barrios que atraviesa esa carretera.

En bici Distancia: 6,5 Km

Desnivel: 240 metros

Pendiente máxima: 17%

Ascender el pequeño puerto por esta vertiente se asemeja a una escalera, ya que entre los tramos más duros siempre hay un descanso. Hasta arriba de Unbe son 6,5 kilómetros, si bien el tramo de mayor exigencia es de unos 4,5 kilómetros. El primer esfuerzo hay que hacerlo tras pasar el restaurante Olagorta. Una curva hacia la izquierda con un tramo al 11% que obligan a subir piñones. A pesar de que el tráfico en la zona es casi inexistente, es recomendable circular por la derecha, ya que es una vía de doble sentido. Tras un breve descanso en el que es recomendable bajar el ritmo para reservar fuerzas, hay otro tramo al 14% mucho más exigente. Es un adelanto de lo que llega al final, una rampa al 17% en el que más de uno seguro que tiene que poner pie a tierra si no elige bien el desarrollo de su bicicleta. De hecho, con el piso mojado puede que la rueda trasera pierda tracción.

Una vez pasada la zona más dura, todo el recorrido pica para arriba. Nos encontraremos con un cruce, en el que hay que seguir recto, para continuar con la ascensión a Unbe. Unos metros más adelante hay un desvío a la izquierda que lleva a la Virgen de Unbe. Nosotros continuaremos hasta el final del puerto.