Imagen de 'Satureja', captada en una sierra de Jaén. Ángel Hidalgo
GPS | Pájaros y flores

El primer lince blanco, víctima del estrés

Lince ibérico (Lynx pardinus) ·

Los biólogos atribuyen a causas ambientales el cambio de pelaje

José Mari Reviriego

José Mari Reviriego

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:35

El nombre de 'Satureja' pasará a la historia de la zoología al haberse convertido en el primer ejemplar de lince ibérico (Lynx pardinus) con un ... pelaje blanco. Al menos, en el primer caso documentado y captado por la cámara. En realidad, 'Satureja', una hembra del felino más emblemático del bosque mediterráneo, no es albina -falta de pigmentación por falta de melanina- ni sufre leucismo, otra enfermedad en la piel que desencadena la pérdida de pigmentación, aunque, a diferencia del albinismo, no afecta a los ojos. Retratado recientemente por el fotógrafo de naturaleza Ángel Hidalgo en una sierra de Jaén, el animal nació en 2021 con la coloración normal, pero desde hace un tiempo ha ido perdiendo los tonos anaranjados y pardos típicos para conservar solo el mapa de manchas negras que identifica a cada individuo.

