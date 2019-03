Planes que no te puedes perder este fin de semana

5

Proyección documental 'I am not your negro', en Getxo

Esta obra indaga en el lado oscuro de la historia contemporánea estadounidense y de la propia condición humana. Una proyección del documental 'I am not your negro' basada en el libro inacabado 'Remember This House', de James Baldwin, sobre la lucha del movimiento afroamericano en los Estados Unidos . Este viernes 15 de marzo a las 21:00 horas por solo 3,50 euros en la Escuela de Música Andrés Isasi de Getxo.