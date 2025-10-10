El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las olas rompen sobre el peñasco con forma de perro. S. Yaniz
Paisajes con alma

El perro que guarda la costa de Lekeitio

Santiago Yaniz

Santiago Yaniz

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:00

Estábamos en mareas vivas, de esas violentas de las puertas del otoño. Ante el morro de San Juan Talako las olas golpeaban con fuerza el ... borde terrestre, levantando espuma y salpicando el pórtico de la ermita y todo su derredor. Era día de gozar y de temer al mar.

