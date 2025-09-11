El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos ciclistas recuperan energías en la fuente de Cogullos. J. Gacía
Cogullos

Pedaladas por las Merindades entre avistamientos ovnis y simas kársticas

Las Merindades-Burgos ·

Un paseo por el triángulo de terreno existente entre Villamartín, Cornejo y Cogullos, una zona repleta de leyendas y de una naturaleza exuberante

Josu García

Josu García

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:37

Neftalí aseguró haber visto una potente luz roja y unas figuras humanoides en el monte. Fue a principios de los años 80, en el pequeño ... pueblo de Cogullos, en Las Merindades. Su relato lo sacó a la luz el Diario de Burgos. A partir de aquí, este supuesto avistamiento ovni se fue convirtiendo en una bola de nieve. Saltó a la prensa especializada en sucesos paranormales. Se publicó en revistas y hasta se hicieron programas de radio en directo. La pequeña localidad experimentó una explosión de inesperados visitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  5. 5

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pedaladas por las Merindades entre avistamientos ovnis y simas kársticas

Pedaladas por las Merindades entre avistamientos ovnis y simas kársticas