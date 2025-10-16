El pato más amenazado de Europa

Hasta mediados del siglo XX, la cerceta pardilla abundaba en los humedales costeros mediterráneos o en Doñana, pero su drástico declive en las últimas décadas ... la ha situado en riesgo de extinción. El número de parejas reproductoras en España, que es casi su único lugar de distribución en Europa, se situó en 2020 en 74 parejas y con una clara tendencia hacia la regresión, según estudios de Seo Birdlife. La pérdida y degradación del hábitat es su mayor amenaza. Los humedales sufren el impacto de la sequía, la contaminación, la proliferación de barreras artificiales y otras amenazas causadas por actividades humanas.

De ahí que las instituciones afectadas, hayan puesto en marcha diferentes programas para asegurar la reproducción de este ave, hasta el punto de que se ha alcanzado un récord en los últimos 20 años con 130 polladas (hembras avistadas acompañadas por pollos) y 806 pollos nacidos en 2024. Así al menos lo asegura el grupo de trabajo con esta especie, que coordina la dirección general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica, con los datos proporcionados por las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Tamaño: No supera los 42 cms.





Son 55 parejas más que las registradas en 2023, lo que supone un crecimiento del 73%, y casi el doble de pollos. Se trata de un esperanzador aumento en la tendencia de recuperación de este pato catalogado en peligro crítico de extinción en España y el más amenazado de Europa. Las instituciones han soltado hasta 3.000 polluelos criados en cautividad.

Mide entre 39 y 42 centímetros. Su plumaje es de tonos pardos claros con moteado blanquecino. Presenta una lista oscura que atraviesa sus ojos y se extiende hacia su penacho de la parte posterior de la cabeza. Los machos tienen la cresta posterior más larga que las hembras. El pico de los machos es negro en su totalidad, con una línea azul hacia la punta, mientras que las hembras tienen la base verde.