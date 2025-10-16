El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ruta permite un paseo tranquilo y sin dificultades. E. Belauntzaran
GPS | Al monte

Otsabio, el guardián de los gigantes

Altzo (Gipuzkoa) ·

Una ruta sencilla que acerca al municipio guipuzcoano de Altzo, donde reina la leyenda del gigante de la película 'Handia'

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:43

Una densa niebla cubre en esta época los caserones de Altzo Muinoa, un rincón precioso de Tolosaldea. Desde la plaza de Altzo parte esta ruta ... que nos permitirá conocer el museo dedicado al 'Gigante de Altzo', Miguel Joaquín Eleicegui. Su caserío natal está en Altzo Azpi y permite descubrir la historia de un hombre que llegó al mundo en 1818. Su infancia transcurrió como la de cualquier niño, hasta que al cumplir los 20 años sufrió una enfermedad grave tras la cual empezó a crecer desmesuradamente. Según fuentes de la época, Eleicegui «medía 2,42 metros y pesaba 203 kilos. Comía lo equivalente a tres personas y bebía diariamente 23 litros de sidra». Una figura de cemento en una pared cercana al caserío recrea al gigante y muestra su gran corpulencia y altura.

