Un 'museo' mágico de tallas de madera en Artxanda

María Godoy Sábado, 5 de julio 2025, 19:02 Compartir

A quien le guste la tranquilidad y la soledad de un buen bosque, tiene un enclave mágico a unos pasos de Bilbao. Está situado a tan solo 10 minutos a pie por detrás de la Universidad de Deusto. Una vez superado el puente azul por donde pasaba la línea de Euskotren y subidas unas escaleras, toca coger el camino de Ugasko. Te encontrarás con una bifurcación. Habrá que coger la de la izquierda e ir todo recto hasta encontrar la señalización de Gran Ruta de Artxanda.

Las esculturas se encuentran en un rincón del bosque; la vía no está especialmente transitada. Y el paseo es agradable y corto. Llegar a nuestro destino no es nada difícil y la meta tiene una gran recompensa. Una infinidad de detalles que observar. Pulpos, bisontes, águilas, caballos, cocodrilos aparecen esculpidos en troncos. Algunos con tanta precisión que asombran. Estas obras las ha elaborado tras año y medio de trabajo, Braña de Aineru, nombre artístico de un escultor aficionado de 73 años, vecino de Deusto que prefiere mantenerse en el anonimato. «He realizado casi todo lo grande, ahora me toca fijarme en los detalles y completar tallas más pequeñas», cuenta admirando su obra.

El camino no está señalizado, así que tienes que estar atento si quieres encontrarlo. Pero se convierte en un buen plan para pasar un rato en familia o en pareja disfrutando de estas piezas. Se observa una enorme precisión en el corte de la madera y una creatividad digna de un profesional. Aunque lo cierto es que este jubilado comenzó apenas hace tres años a elaborar las tallas, cuando se apuntó a clases de la profesora Amaia Conde. «Desde que vino sabía que era un alumno especial. No había ni acabado los ejercicios básicos y ya se adentró en el tallaje de los troncos, fue un valiente», cuenta emocionada Conde.

El autor de este bosque mágico nació en Braña de Lainero, una pequeña aldea de Cantabria, cerca de los Picos de Europa, aunque lleva más de 50 años en Bilbao. Cuando era niño, muchas de las cosas que veía se hacían con madera, piedra y barro. Le encantaba observar cómo los zapateros trabajaban el cuero o los herreros las piezas de hierro en los mercados: «Era todo tan artesanal... ahora lo vemos todo ya hecho». Tal vez por eso todo lo que elabora está inspirado en la naturaleza. «Es una colaboración entre él y la naturaleza», aclara Conde.

Ampliar

Todas las tallas han sido realizadas a mano: «Con gubias, formoles, hachas... Tardo más, pero ahora dispongo de tiempo, así que a mí eso no me importa». Además, siente que así es menos peligroso. Va creando en función de las formas que tiene el tronco. «Mientras vas creando, la misma madera te va pidiendo lo que necesita», admite mientras explica cada una de las figuras. Este no es el primer bosque 'mágico' que crea, ya que hace un par de años unas esculturas similares estaban en un paraje algo más abajo que el actual. De hecho, algunas de las que hoy se encuentran en este bosque están recuperadas y restauradas del anterior. «Lo que pudimos salvar, lo salvamos; un hombre me trajo el tronco del cocodrilo con su todoterreno porque pesaba mucho».

Un grupo de desconocidos lo destrozó por completo en noviembre de 2023. Pero por fin y poco a poco, este bosque vuelve a tener su encanto. «El miedo siempre existe, pero es más la pasión que uno tiene al hacer las cosas; tienes esa necesidad de seguir tallando. Me puede más la satisfacción de hacerlo que el pensar que me lo pueden destruir; la vida merece la pena», afirma Braña de Aineru.

La primera figura que confeccionó en este nuevo bosque fue un bisonte como los de las cuevas rupestres. Se inspiró en uno que vio al sur de Francia. «Me gustó una cosa pequeñita y de ahí saqué después la talla», explica. El último trabajo en el que está ahora es un mikeldi. Han sido horas y horas de trabajo a solas en el monte. La oportunidad de desarrollar sus capacidades artísticas y creativas a plenitud; por ello, este artista quiere que este nuevo bosque se observe desde el respeto y no lo vuelvan a vandalizar.