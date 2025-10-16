El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El atardecer ofrece bellas vistas en esta zona de la capital cántabra.
GPS | Paisajes con alma

Leyendas negras en el Cabo Mayor de Santander

Al norte todo mar, abajo las olas baten sobre un acantilado impenitente

Santiago Yaniz

Santiago Yaniz

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:44

Comenta

A poniente de la bahía que acoge el puerto de Santander la costa se encrespa en acantilados violentos. Una pequeña prominencia se adentra en el ... mar: el Cabo Menor. Otra menos prominente pero más grande se eleva sobre el horizonte: el Cabo Mayor. En el Cabo Mayor se sostiene un faro, el de Bellavista. Al norte todo mar, abajo las olas baten sobre un acantilado impenitente que todavía esconde leyendas negras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  3. 3 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  8. 8

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  9. 9

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  10. 10 Este es el mejor pintxo de Euskadi y Navarra de este año: se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leyendas negras en el Cabo Mayor de Santander

Leyendas negras en el Cabo Mayor de Santander