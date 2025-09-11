Los incendios dan la puntilla al urogallo cantábrico

Apenas mantenía poblaciones en la cordillera cantábrica y en los Pirineos antes de los incendios, según la Sociedad Española de Ornitología. El urogallo cantábrico, una ... joya muy sensible a la presencia humana y que se oculta de las personas en los bosques, había desaparecido de Galicia y de Cantabria y reducido su área de distribución en un 90% en el último medio siglo. Contaba en junio con 209 ejemplares en libertad, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los individuos resistían, principalmente, entre las comarcas leonesas del Alto Sil y Omaña (80% de la población) y los concejos asturianos de Cangas de Narcea y Degaña (20%).

Pero los incendios forestales que este agosto arrasaron el norte de León y el sur de Asturias le han dado la puntilla, según los expertos. Las llamas han obligado a los últimos urogallos a dispersarse, dificultando tanto su reproducción como su supervivencia. Porque el aislamiento incrementa el riesgo de consanguinidad y porque la pérdida de densidad poblacional reduce sus posibilidades en los cantaderos en los que encuentran pareja. Pero además, los incendios que han arrasado más de 411.000 hectáreas en España han afectado a 84 áreas importantes de las aves y la biodiversidad, que ocupaban alrededor del 40 % del total de la superficie quemada, explican desde la Sociedad Española de Ornitología. Extremadura es la comunidad con más zonas de interés afectadas: 26.

El fuego también ha calcinado gran parte de los hábitats de poblaciones de águila imperial ibérica, buitre negro, milano real y cigüeña negra. Y ha tenido un gran impacto sobre otras especies amenazadas como el alimoche común, el quebrantahuesos, el águila perdicera, el águila real y el halcón peregrino. Los especialistas advierten de que el fuego ha calcinado pollos que aún no podían alzar el vuelo y asfixiado a muchos adultos, que se suman a los que han muerto por shock térmico o porque la escasa visibilidad durante los incendios les hizo colisionar contra tendidos eléctricos o vallados. El calibre de la tragedia medioambiental tendrá su reflejo en los próximos censos de fauna.