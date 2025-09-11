El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El urogallo ya estaba en peligro crítico antes de los incendios. Seo Birdlife

Los incendios dan la puntilla al urogallo cantábrico

El fuego también termina con el hábitat de importantes poblaciones de águila imperial ibérica, buitre negro, milano real y cigueña negra

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:37

Apenas mantenía poblaciones en la cordillera cantábrica y en los Pirineos antes de los incendios, según la Sociedad Española de Ornitología. El urogallo cantábrico, una ... joya muy sensible a la presencia humana y que se oculta de las personas en los bosques, había desaparecido de Galicia y de Cantabria y reducido su área de distribución en un 90% en el último medio siglo. Contaba en junio con 209 ejemplares en libertad, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los individuos resistían, principalmente, entre las comarcas leonesas del Alto Sil y Omaña (80% de la población) y los concejos asturianos de Cangas de Narcea y Degaña (20%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  5. 5

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los incendios dan la puntilla al urogallo cantábrico

Los incendios dan la puntilla al urogallo cantábrico