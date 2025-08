Un hombre convierte una simple vivienda rural en una estancia con 'escape room' llena de juegos de misterio

María Godoy Sábado, 2 de agosto 2025, 16:13 Comenta Compartir

'La Kubia' situada en Ahedo de Linares, un municipio en plenas Merindades, en Burgos, y regentada por Txus Riezu, está llena de misterio. En su interior se encuentran numerosos juegos de escape con los que poder pasar horas y horas sin salir de la casa. Una parte de la vivienda está ambientada en la prehistoria y cuenta la historia de las cuevas de Ojo Guareña de la que hay que resolver el misterio. ¿Conseguiremos descifrar el enigma?

No es un 'escape room' como tal ya que no consiste en salir, pero el ingenio de este hombre afincado en Cornejo no te dejará indiferente. Ya que muchos de los juegos que se encuentran en la casa han sido diseñados por él, incluido 'El Misterio de La Kubia'. Un místico suceso ocurrió justo donde ahora se erige esta casa y ahora los huéspedes pueden disfrutar de resolver el secreto.

'La Kubia' está ubicada en un entorno inigualable. Cabe destacar el complejo kárstico de Ojo Guareña por su cercanía y su singularidad, dentro de la larga lista de rincones mágicos que esconden las Merindades. A tan solo unos minutos de la casa se puede encontrar la Cascada de la Mea o de la Salceda, el arco natural de Puentedey, el camino Olvidado de Santiago, la vía verde del Transmediterráneo, senderos de pequeño y gran recorrido e incluso necrópolis medievales.

Además, el alojamiento también está cerca de un centro de aventura. En 'Ojo Guareña Aventura', a 50 metros, se puede practicar paintball, bubble football o guerra con arcos, entre otras actividades. Y a menos de una hora, en el río Yera, se puede hacer barranquismo, espeleología, puenting... Desde luego que un fin de semana se queda corto para esta experiencia.

La Kubia