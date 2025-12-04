Esculturas de hielo y 'Enigma' en Poznań La ciudad polaca donde se descifró el código de la máquina de cifrado nazi 'Enigma' ofrece al visitante una preciosa y colorida Plaza del Mercado repleta de figuras congeladas ahora

Elegir una ciudad favorita en Polonia es como decidir si quieres más a papá o a mamá, cada una tiene su encanto y quien visita ese país no sabe con cuál quedarse. Una de las que hacen dudar y comprometen a quienes no desean implicación ante la duda es Poznań. Capital de Polonia Mayor, luce modernidad, un estilo distintivo y calles repletas de jóvenes. El turista se rinde al enamoramiento a primera vista nada más acceder a la Plaza del Mercado, y ese amor permanecerá por siempre en lo más hondo de la memoria. Imposible no emocionarse ante las casitas de colores elegantemente decoradas. Triángulos, rectángulos, círculos y líneas provocan chibiritas geométricas en los ojos cuando se posan en los antiguos edificios burgueses y puestos de venta pegados al ayuntamiento de estilo renacentista italiano, uno rojo y otro violeta, uno granate y otro azul, el siguiente verde, después el amarillo, al final el rosa. Todos rodeados por un corro de preciosos inmuebles cuyas fachadas ponen rostro distinto a cada cuerpo levantado hacia el cielo.

Poznań maravilla todas las épocas del año, pero justo ahora, en invierno, añade un gélido extra. Del 12 al 14 de diciembre instala en ese espacio su afamado POZnań Ice Festival, encuentro internacional de esculturas con hielo considerado uno de los más importantes de Europa, al que acompaña además el mercadillo de Navidad, Betlejem Poznańskie (El Belén de Poznań), elegido uno de los mejores eventos navideños en 2021 por European Best Destination. Esculturas transparentes permiten admirar la destreza de sus ejecutores y la propia elegancia mientras, a través de ellas, asoma toda aquella paleta de colores de las casas. Artistas internacionales cortan y pulen con motosierras, cinceles y planchas para convertir bloques helados en obras de arte, tallas efímeras que acabarán fundiéndose y habrán derretido antes a quienes las admiran.

A esta ciudad le sucedió como a otras muchas en el país, las bombas caídas durante la Segunda Guerra Mundial no perdonaron, por eso muchas viviendas debieron ser reconstruidas durante el pasado siglo, fieles a sus estilos predominantes, barroco y clasicista. La restauración no resta valor; entre las fachadas más conservadas se encuentra, en el flanco este de la plaza, el edificio barroco conocido como la Farmacia Roja.

Localizada en el medio de la ruta entre Berlín y Varsovia, en Poznań nunca faltó actividad comercial, industrial y mucho feriante. Tampoco falta ahora público vigilando el reloj del consistorio del que, cada doce del mediodía, surgen dos cabritos eternamente enfrentados que luchan a cornada limpia. Peculiar resulta que la zona más antigua no es esta. Para conocer los verdaderos orígenes habrá que desplazarse a la isla de Ostrów Tumski, entre dos brazos del río Warta. Aguarda poblada por inmuebles eclesiásticos como la catedral.

Contraste ofrece la modernidad del Castillo Imperial neorrománico. Aspecto de fortaleza nadie le niega, pero fue construido a principios del siglo XX. Dentro acoge el Centro de Cultura Zamek, con muestras de arte; fuera, el Monumento a los Criptólogos de Enigma, homenaje a los matemáticos polacos que descifraron los códigos de la máquina alemana utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Por eso existe también en la ciudad el Centro de Cifrado Enigma (Centrum Szyfrów Enigma), museo interactivo donde ahondar en el descubrimiento.

Más años añade una rareza, el Stary Browar, antigua fábrica de cerveza transformada hábilmente en centro comercial y cultural. Sus paredes de ladrillo y antiguas vigas del XIX se hermanan con una impresionante fachada de cristal y elementos metálicos de diseño contemporáneo. Si hubiera que elegir un adjetivo para calificar el amplio recinto escogeríamos 'impresionante', tanto el exterior como el interior, precioso fantasma recuperado a la vida que no puedes obviar.

