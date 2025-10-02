El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ejemplar de elanio común en su posadero. Adobe Stock

Elanio común: la pequeña rapaz gris y casi muda de ojos diabólicos

Con una enorme capacidad de adaptación, pueden sacar adelante dos nidadas en una temporada si encuentran alimento suficiente

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Los ojos de las rapaces son siempre un espectáculo, pero los del elanio común son de otro nivel. Quizás sea porque su color rojo-coralino contrasta con los tonos pálidos de su plumaje, pero la mirada es sin duda una de las características más llamativas de esta especie. Pese a tu pequeño tamaño, su estampa es espectacular y está rematada por unas patas de afiladas garras y amarillo vivo.

Inicialmente más propia del sur de la península, la especie se ha extendido y actualmente se la puede encontrar en casi toda la zona oeste, el centro e incluso aparece esporádicamente en la mitad oriental. En su expansión influye sin duda su enorme capacidad de adaptación. Así, si bien lo normal es que lo hagan entre febrero y mayo, los elanios son capaces de reproducirse en cualquier época del año. La única condición es que haya comida suficiente para sacar adelante a sus nidadas, que sitúan en encinas o alcornoques, aunque tampoco desprecian hacer nido en estructuras humanas, incluidas torretas eléctricas o postes de riego. Si las condiciones son propicias, la pareja puede sacar adelante dos generaciones en una temporada.

Pájaros y flores

Pájaros y flores

  • Nombre Elanio común (Elanus caeruleus)

  • Dónde: Arabia, desde Pakistán a Filipinas. En España, sur, centro y mitad occidental.

  • Longitud: 31-36 cm

  • Envergadura: 71-85 cm

Para la crianza prefieren los campos despejados, especialmente las llanuras de cereal, aunque no desdeña las zonas de bosque disperso. Durante el invierno prefiere las zonas de regadío. Con un tamaño similar al de un cernícalo, comparte con esta especie su habilidad para otear a sus presas desde el aire, en vuelo fijo, aunque también gusta de acechar desde posaderos. Sus presas: insectos, roedores, reptiles y aves de pequeño tamaño.

Los elanios son prácticamente mudos aunque a veces emiten unos silbidos agudos y muy penetrantes a modo de alarma. Si bien se trata de una especie cuya distribución territorial ha aumentado, no está exenta de amenazas, entre ellas los cambios en los usos agrícolas –concentraciones parcelarias, mecanización y abandono del campo–, así como la caza ilegal. Sus hermosos colores, seña de identidad, atraen a taxidermistas sin escrúpulos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Sancet será baja contra el Mallorca por un problema muscular
  3. 3

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  4. 4 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  7. 7

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  8. 8 La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao
  9. 9

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  10. 10

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Elanio común: la pequeña rapaz gris y casi muda de ojos diabólicos

Elanio común: la pequeña rapaz gris y casi muda de ojos diabólicos