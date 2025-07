Déjate llevar por estas visitas guiadas en Bizkaia y Álava

De la mano, así te van a mover. No literalmente, pero ya nos entendemos, nada de ir por libre, junto al guía y atendiendo las ... explicaciones, que es la mejor forma de entender lo que se está viendo.

El verano es una fecha propicia para apuntarse a este tipo de citas, las guiadas. El tiempo suele respetarlas, así que las personas asistentes aprovechan una dosis de aire libre y otra de chute cultural, premio doble para hacer algo distinto. Doble o nada para las siguientes alternativas.

Getxo Bizkaia Los orígenes de Las Arenas

Ampliar

Empezamos por una visita teatralizada, siempre anima más que la gente se vista como lo hacía en la época, que añada un toque de escena y trate de ambientar al personal para vivir y sentir una propuesta redonda e inmersiva. Retrocedemos en el tiempo, para meter la nariz en los secretos de este barrio getxotarra y olisquear las historias que lo fundaron y llevaron adelante. La de Francisca Labroche, por ejemplo, mujer emprendedora que adoraba viajar y marchó hasta París. De allí trajo hasta su tierra la imagen de la patrona de la Ermita de Santa Ana. Habrá más curiosidades, por supuesto. El objetivo de la cita pasa por revivir momentos clave que convirtieron la marisma que era antaño este espacio en ciudad de vacaciones apta para la burguesía.

En el Puente Bizkaia, declarado Patrimonio de la Humanidad, aguarda la sorpresa a los apuntados, allí empieza esta cita. No desvelamos nada, porque entonces no sería sorpresa... A partir de ahí, el grupo seguirá a sus especiales guías entre callejuelas, hasta rincones históricos donde contarán no una, dos o tres, sino muchas narraciones y anécdotas. Entre ellas las que tienen que ver con el legado de personajes visionarios como la ya mencionada Francisca o Matías Romo. Sobre su cotidianeidad y la de otros, la huella dejada por el paso del tiempo en los edificios y las gentes.

Información: 2, 9, 16, 23 y 30 agosto y 20 y 27 septiembre. 11:00 h. Dura 1 hora. 6 euros, menores gratis.

Basauri Bizkaia Conjunto Cultural de Finaga

Ampliar Mireya López

Todos los años, la Diputación Foral de Bizkaia organiza para la época estival sus rutas arqueológicas, visitas gratuitas a distintas ubicaciones que ayudan a conocer el territorio y el pasado de los habitantes que lo poblaron. La edición actual cuenta con novedad, estrena este espacio localizado en Basauri.

El conjunto se compone de una ermita, concretamente uno de los primeros templos de culto cristiano de Euskadi, y de una necrópolis de excepcional secuencia histórica en lo referente a sus enterramientos, ya que abarcan desde la época prerromana y romana hasta el siglo XI. Se trata, pues, de un amplio abanico que supone asimismo una valiosa sucesión temporal y convierte a San Martín de Finaga en referente arqueológico de toda la provincia.

Información: 6 y 22 agosto. 10:30 h y 16:30 h. 1:15 h. Gratis. 688856689. ibilbideak@bizkaia.eus

Durango Bizkaia A través de la historia

Si quieres conocer cómo surgió está villa, cuáles fueron sus primeros pasos y otros acontecidos a lo largo del tiempo, esta es tu opción. Apúntate con tiempo, como es gratis vuelan las plazas. Creada como villa comercial y artesana, la visita explica incluso el posible origen de su nombre, que descubrirás siempre y cuando te apuntes, seguro que gusta la explicación. Contemplará el participante una de sus mayores joyas, Kurutzesantu, la Cruz de Kurutziaga, y escuchará los posibles significados que la envuelven en cierto halo de misterio.

«Al inicio de Komentukalea, hablaremos sobre las villas en Bizkaia, la fundación de Villa nueva de Tabira y el Portal de Kurutziaga. En Kalebarria, conversaremos sobre el origen del arrabal; y en el Ayuntamiento, sobre las particularidades del edificio», explican desde la organización. Sorprenderá el precioso edificio consistorial, por cierto, jamás deja indiferente a nadie.

Caminará el grupo hasta la Plaza de Santa Ana, también va a ver la antigua Plaza del Mercado, alterada a lo largo de los siglos porque el tiempo todo lo cura y lo cambia, y Lariztorre, palacio urbano donde se dice que pernoctó Isabel la Católica. «En Sanagustinalde explicaremos que existía un portal documentado desde 1461, conocido también como portal de Zabalarre. Y en la Basílica de Santa María de Uribarri se interpretará la historia del edificio y de sus pórticos, así como sus funciones y características», añaden. Un paseo muy completo para conocer a fondo este sorprendente y cercano destino, sin irse muy lejos, pero tampoco quedándote en casa.

Información: 20 septiembre. Gratis. 946033938. turismo@durango.eus

Ereño Bizkaia Castillo de Ereñozar

Ampliar Izaga Malaxetxebarria

Solo por la panorámica, ya merece la pena asistir a esta visita. Ascenderás hasta la cima medieval centinela del estuario, un ratito en tren turístico y otro breve andando. Impera en el maravilloso paisaje San Miguel de Ereñozar. Un buen número de arqueólogos han investigado el yacimiento con secuencia histórica probada desde la Edad Media.

Allí aguarda una necrópolis en la que se distinguen diversas etapas y premio gordo, dos estelas de cruz patada. Más restos de un castillo del que solo quedan migajas. Se desconoce cuándo fue construido, pero la crónica de Alfonso XI cuenta que en 1334 algunos señores de Bizkaia, capitaneados por Don Juan Nuñez de Lara, se refugiaron allí para resistir al asedio del monarca.

Todo en una cima presidida por una pequeña ermita, con informaciones sobre épocas plagadas de fortalezas medievales desde las que vigilar los valles, y formas de vivir muy distintas a las modernas en ocasiones, no tanto en otras.

Información: 9, 14, 17, 21, 29, 31 agosto. 10:30 y 16:30 h. 1:30 h. Encuentro: Plaza de Ereño. 688856689. ibilbideak@bizkaia.eus

Getxo Bizkaia Ruta guiada en bicicleta

Ampliar

Volvemos a Getxo para subir a la bici y completar una ruta circular por la costa. Se trata de atender al patrimonio natural, al histórico y al cultural. Modo ecológico y saludable de conocer el entorno. El encargado de pedalear se toparán con monumentos y costa.

Desde el Puente Bizkaia irá paralelo a la ría y al litoral, entre palacetes mandados levantar por la rica burguesía hasta casitas del Puerto Viejo hechas por pescadores. Para tirar más tarde hacia los acantilados de la Galea, el punto más alto de Getxo, desde los que observar la bahía, el Molino de Aixerrota y el Fuerte de la Galea.

lInformación: 2,5 - 3 h. Incluye: Bicicleta, casco, 1 pintxo y 1 consumición. Berehala Bike. 50 euros. Free Spirit Bilbao, Tf. 722725810, www.freespiritbilbao.com

Zuia (Álava) Una buena dosis de mitología

Ampliar

En este caso, la ruta parte en busca de magia y leyendas vascas. Sospechan, desde que el mundo es mundo y los humanos capaces de transmitir historias, que los bosques y montañas de Euskadi están pobladas por seres míticos, extraños y diferentes. Siglos lleva Piztia atemorizando a la gente. La bestia es un misterioso personaje.

Algunos aseguran que tiene solo un ojo, otros que es un gigante, no faltan quienes repiten que se trata de un dragón. Tanta fama ha conservado que en agosto le dedican una representación teatral, aunque no acaba muy bien parado, porque se trata de darle caza. La fiesta venera también a otros númenes del Valle de Zuia, Altubeko Ama, la Vieja del Monte, Ojanko, Anxo y las lamias.

El participante en la visita guiada conocerá los hogares de todos estos personajes, rincones que habitaban (o habitan) y los cuentos para dormir y para no dormir que se narraban a los niños antaño, y creían además bastantes adultos, por mucho que trataran de disimular. Suma a lo dicho un dulce paseo por el Museo de la Miel y las impresionantes vistas desde el siempre pretendido Santuario de Oro.

Información: Grupo mínimo: 4 personas.5 euros. Tel. 945243828. 645844087. Castellano y euskera.

Zigoitia (Álava) Joyas románicas y naturales

Ampliar

El románico es un arte con muchos adeptos, tal vez su simpleza tenga que ver con esa profusión de fans. Por eso, esta opción arranca hacia la iglesia de Sancho Abarca, Olano, Ondategi, Gopegi y Roble de Sarragoa. El románico de Zigoitia conserva el toque rural, lógico ya que se desarrolló en aldeas pobladas por pocos habitantes. Luce su máximo esplendor especialmente a finales del siglo XII y en el XIII. Es entonces cuando los pequeños núcleos de población cuentan con cierto desarrollo económico. El dinero brota y puede emplearse para levantar templos parroquiales.

En Olano espera su famoso retablo, además de un molino rehabilitado. En la iglesia de San Lorenzo, en Ondategi, entenderás el ayer de un templo edificado por monjes constructores y patrocinado por la monarquía, claro exponente de este tipo de arte. Todo finaliza frente a un árbol singular, no porque sea rarito, sino porque está englobado en esa categoría. El 'roble de Sarragoa', protegido por el Gobierno Vasco debido a sus impresionantes dimensiones.

Información: Grupo mínimo: 4 personas. 5 euros. Tel. 945243828. 645844087. Castellano y euskera.

Legutio (Álava) La batalla de Villarreal

Ampliar Antonio García

Esta visita abre las páginas de un libro plagado de desencuentros. Pretende convertirse en homenaje a quienes vivieron y sufrieron la contienda. Fue un 30 de noviembre de 1936 cuando comenzó la refriega que se extendería un mes y dejaría 1.500 muertos y más de 5.500 heridos. Aquí recordarán el frente del norte creado durante la Guerra Civil. Al ejército vasco, servidor de la República, que lanzó su ofensiva contra Legutio, tomada por los nacionales sublevados.

El momento resultó complicado. Hubo pueblos destruidos, voladuras de iglesias, saqueos en hogares... por eso muchas familias no tuvieron más remedio que huir. Dejaron atrás sus casas y pertenencias, corrieron hacia otros destinos que parecían menos peligrosos o permanecieron escondidos, esperando el final de la lucha. Al regresar solo había destrucción y muerte.

La visita recupera testimonios de algunas de esas personas, las que se vieron obligadas a sufrir penalidades. Como complemento, solo si el apuntado quiere, existe la posibilidad de añadir la quesería Iruri, por 3 euros extra.

Información: Grupo mínimo: 4 personas. 5 euros. Tel. 945243828. 645844087. Castellano y euskera.

Ulibarri-Gamboa (Álava) El pantano hace 50 años

Ampliar Eneko Ibarguengoitia

Los embalses no solo nutren de agua y facilitan actividades de ocio, también tienen un pasado. El de Ullibarri-Gamboa conecta con los hallazgos de Aldaieta, desde el siglo VI, con la década de los 60, cuando las aguas ahogaron partes del municipio, cubriendo aldeas, pueblos y tierras de cultivo. «Su nombre tuvo mucho que ver con el surgimiento de las luchas medievales entre gamboínos y oñacinos», aseguran los impulsores de esta interesante experiencia.

La cita hablará de la construcción de este ingenio y las anécdotas de la gran obra civil, que resultó tan arriesgada como talentosa. La compañía acabará en Nanclares de Gamboa, ciudad a orillas del embalse, donde charlar sobre el antes y el después del municipio.

lnformación:· Grupo mínimo: 4 personas. 5 euros. Tel. 945243828 / 645844087. Castellano y euskera.