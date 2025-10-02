El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las vistas son espectaculares desde la oquedad, que en realidad es una mina excavada en la edad del Cobre.
GPS | Paisajes con alma

La Cueva de los Hombres Verdes

Illamayor de Monjardín (Navarra) ·

Santiago Yaniz

Santiago Yaniz

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:31

Apenas un oquedad escondida entre los matorrales de una insulsa ladera en la colina de Auza, en el término navarro de Villamayor de Monjardín. Eso ... es la Cueva de los Verdes. Le dijeron cuando fue investigada en la excavación de 1958 la Cueva de los Hombres Verdes pero ahora, por si acaso y para que el lenguaje no sea discriminatorio en género, es la 'Cueva de los Verdes'. Pues no es de hombres verdes pero tampoco es una cueva. Es una vieja mina, probablemente ya explotada en el Eneolítico o Edad del Cobre, hace más de dos mil años, donde se arrancaron entre las fisuras de la piedra arenisca que aflora entre tierras sorprendentemente rojizas pequeños nódulos de cobre nativo, cobre que nunca fundieron los mineros sino que tal como lo sacaban de la naturaleza era machacado o martilleado para formar piezas de ajuares o herramientas.

