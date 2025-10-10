Y Colón desembarcó en San Sebastián

Entre el brillo dorado del sol y el reflejo de las olas, a lo lejos en la bahía de La Concha se podía divisar la ... silueta majestuosa de la réplica de la Nao Santa María -una de las embarcaciones más célebres de la historia- avanzando lentamente hacia el puerto de San Sebastián.

El día se sentía veraniego en la capital guipuzcoana, no se apreciaba ni una nube en el cielo, la bahía se encontraba despejada y preparada ante la llegada de la réplica del navío con el que Cristóbal Colón llegó a América. La luz bañaba la madera oscura del casco, creando una escena que parecía arrancada de otro siglo.

Su aparición fue antes de lo esperado, debido a las buenas condiciones del mar. La llegada al puerto tuvo lugar pasadas las cuatro y media de la tarde, donde solo unos pocos tuvieron el privilegio de verla atracar, no obstante, decenas de vecinos y turistas se congregaron en el muelle para presenciar el momento.

El sonido de los cabos tensándose y las órdenes de la tripulación rompían el silencio del puerto. A cada metro ganado hacia el muelle, el entusiasmo del público crecía. Los tripulantes entre sonrisas saludaban desde la cubierta, mientras otros se preparaban para el atraque. Volvían a casa «después de un año de travesía», comentaba un tripulante.

Ampliar Uno de los marineros que trabaja en la réplica. J. Royo

El barco quedó finalmente amarrado junto al Museo Marítimo, con sus velas plegadas y la bandera ondeando en la popa. Durante unos instantes, todos los asistentes se quedaron quietos, observando en silencio esa embarcación, haciéndoles «teletransportarse a la época de Colón» comentaba Txaro junto a su marido, ambos con cara de admiración.

Algunos aprovechaban para retratar el momento mediante fotos y vídeos mientras se acercaban lo máximo posible a la Nao, intentando tocarla. «Está chula», se escuchaba entre el murmullo de los asistentes. Aunque la Nao Santa María es una réplica exacta de la original, Desiré, una de las tripulantes, comenta que lo que más le impresiona a la gente cuando la ve por primera vez es su tamaño, pues se esperan que sea mucho más grande. Eso comentaba Iker, un joven donostiarra que se había acercado hasta el museo solo para poder verla en persona: «Es un poco más pequeña de lo que me la imaginaba, no sé cómo pudieron llegar a San Salvador». Además añade que es muy bonito poder «ver una réplica de lo que fue una parte de la historia»

La Nao Santa María estará en San Sebastián hasta el domingo 19, con horario de visita de 10.00 a 19.30. Las entradas estarán a la venta en el barco o en tickets.naosantamaria.org, con precios de 7 euros para adultos y 4 para niños (5-10 años). Los menores de 5 años podrán entrar gratis.