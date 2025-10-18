Las claves para viajar a los mercadillos navideños más bonitos de Europa desde Bilbao El experto en viajes 'low cost' desde los aeropuertos del norte de España, conocido en redes como @vuelosbilbaonorte, propone los destinos y fechas

Marina León Sábado, 18 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Los amantes de la Navidad ya tienen la agenda cargada de planes para esas fechas. Pero para los que todavía no tienen claro el destino de su escapada, el experto en viajes 'low cost' desde los aeropuertos del norte de España, conocido en redes como @vuelosbilbaonorte, plantea una opción: visitar los mercadillos navideños más bonitos de Europa.

En primer lugar, el de Budapest, que ocupa el puesto número uno en el ranking de National Geographic. La capital de Hungría tiene dos ubicaciones con mercados y ferias dedicados a la Navidad. Una de ellas es la plaza Vörösmarty y la otra la basílica de San Esteban, con una pista de patinaje de 200 metros cuadrados y un gran árbol de Navidad. Los mercados se instalarán del 15 de noviembre al 1 de enero. Para esas fechas, una de las mejores opciones es volar desde el aeropuerto de Loiu del 12 al 15 de diciembre. El precio de los billetes asciende a 189 euros.

Ampliar Bilbao-Budapest

Ampliar Bilbao-Cracovia

Otro de los mercados más populares es el de Cracovia, ubicado en la plaza principal de la ciudad polaca. En este caso, los vuelos desde Bilbao son los martes y los sábados. Una alternativa para pasar allí unas navidades diferentes será viajar el 23 al 27 de diciembre por 144 euros. Del 16 al 20 de diciembre, unos días antes, los vuelos están por 170 euros.

Fechas de los principales mercadillos navideños en Europa

- Colmar (Francia): de 25 de noviembre al 29 de diciembre.

- Estrasburgo (Francia): del 26 de noviembre al 24 de diciembre.

- Cracovia (Polonia): del 24 de noviembre al 7 de enero.

- Berlín (Alemania): del 24 de noviembre al 28 de diciembre.

- Dresde (Alemania): del 26 de noviembre al 24 de diciembre.

- Núremberg (Alemania). del 28 de noviembre al 24 de diciembre.

- Múnich (Alemania): Ddel 24 de noviembre al 24 de diciembre.

- Salzburgo (Austria): del 20 de noviembre al 26 de diciembre.

- Viena (Austria): del 14 de noviembre al 26 de diciembre.

- Praga (República Checa): del 29 de noviembre al 6 de enero.

- Zagreb (Croacia): del 29 de noviembre al 7 de enero.

- Berna (Suiza): del 21 de noviembre al 24 de diciembre.

Según European Best Destinations, una conocida plataforma turística europea, este año el ranking de los mejores mercadillos navideños de Europa viene encabezado por Gdansk (Polonia). Estará abierto del 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2025. El segundo mejor valorado es el de Craiova (Rumanía), un destino europeo poco conocido que se convierte en un cuento de hadas cada Navidad. Se desarrolla en la plaza Mihai Viteazul, justo delante del Ayuntamiento, desde finales de noviembre (fechas aún por confirmar). Y este podio de honor lo remata Ginebra (Suiza). Sus fechas todavía no están confirmadas.