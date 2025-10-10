La cima glacial que alumbró a Mikel Landa

Los puertos que disponen de muchas vertientes son de mucho tránsito o su cima alberga algún valor especial. Las Lagunas de Neila (Burgos) son sobre ... todo lo segundo. Fuera del verano, se puede pasar la mañana alternando unas y otras y apenas se cruzarán coches. Un tesoro. La Sierra de la Demanda siempre ha sido más para bicicletas, con diversas joyas poco conocidas tanto en el lado riojano como en el burgalés, el que cuenta con un enclave glacial en el que han ganado, entre muchos otros, Mikel Landa, Iban Mayo, el Chava Jiménez y Gianni Bugno.

Alzaron los brazos en la misma cima, pero subieron por distinto sitio. La ascensión tradicional es la que parte desde Quintanar de la Sierra, el mejor campo base para la ruta. Dirección Neila, un cruce dictamina las dos primeras vertientes. A la izquierda, por la carretera antigua. La más directa, irregular, asfalto rugoso entre hayas y pinos, permite evitar dos de los kilómetros más duros. Aquí triunfó el de Igorre en 2006 y sufrió diez años antes un cinco veces ganador del Tour. «Aquí pinchó Induráin», reza en un plato colgado de un pino a mano derecha.

Distancia: 14kms. la subida más larga

Pendiente media: 5%-7%

Rampa más dura: 16% la más dura

A la derecha parte una más reciente, la más utilizada en la actualidad. Más larga, con un inicio suave, mejor para coger ritmo y detenerse a ver el nacimiento del río Arlanza, en Fuente Sanza. Allí la carretera empieza a inclinarse hasta la cima de El Collado. El giro a la izquierda deja entrever que los 4 kilómetros siguientes al 10% ya no serán amables. Están tupidos de pinos pero allí se hizo icónico lo de «leña al manzano», el segundo apellido de Olano. El Chava atacó a su compañero, a su líder, y ganó en la única vez que ha llegado La Vuelta.

Por el otro lado de la ladera, desde Neila, hay otras dos vertientes por las que subir o bajar. Una que llega también al Collado y, la más nueva, la que alumbró a Landa en 2011. Pendientes constantes, con buen firme, y varias curvas de herradura hasta llegar al Portón, la puerta al kilómetro y medio final compartido por las cuatro posibles ascensiones. Tiene una rampa de las que te acuerdas al paso por el antiguo refugio y un final de postal. Siete lagunas escalonadas, bajo el pico de La Campiña, a más de 2.000 metros.