'Bienvenido al infierno' reza la pintada sobre el asfalto. I. B
GPS | En bici

La cima glacial que alumbró a Mikel Landa

Lagunas de Neila (Burgos) ·

Dispone de hasta cuatro vertientes distintas y enlazables, abrigadas de un denso pinar y con un mismo final de postal

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:54

Comenta

Los puertos que disponen de muchas vertientes son de mucho tránsito o su cima alberga algún valor especial. Las Lagunas de Neila (Burgos) son sobre ... todo lo segundo. Fuera del verano, se puede pasar la mañana alternando unas y otras y apenas se cruzarán coches. Un tesoro. La Sierra de la Demanda siempre ha sido más para bicicletas, con diversas joyas poco conocidas tanto en el lado riojano como en el burgalés, el que cuenta con un enclave glacial en el que han ganado, entre muchos otros, Mikel Landa, Iban Mayo, el Chava Jiménez y Gianni Bugno.

