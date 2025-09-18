El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El txantxangorri o petirrojo es todo un símbolo vasco. E. C.

El celoso guardián de los bosques vascos

Convertido en un símbolo de Euskadi y pájaro de buen augurio, sus crías abandonarán el nido en las próximas semanas

Dani Meabe

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:14

Es una de las aves convertida en símbolo de los bosques vascos y a la que se identifica con los buenos augurios desde tiempos inmemoriales. Se le puede ver en prácticamente la mayoría de zonas arboladas de Euskadi, entre otras cosas porque no rehuye el contacto con el ser humano. Es además fácilmente identificable: color ananrajado en frente, mejillas y pecho; dorso de color marrón grisáceo; vientre blanco; una larga cola parda y patas negras. Se le apoda 'El Robin de los Bosques' porque la traducción de Robin Hood, el héroe popular inglés, es «petirrojo con capucha». También se le asemeja por ser atrevido y curioso lo que hace que sea capaz de plantarse en mitad de un camino para ver quién llega a su territorio, sin temor a nada.

De hábitos marcadamente territoriales, permanece todo el año junto a nosotros, siendo muy abundante en Muskiz y en el monte Ulía donostiarra. El petirrojo es un ave originaria de los húmedos bosques caducifolios europeos. Sin embargo, tras una asombrosa adaptación a los cambios introducidos por el hombre, su hábitat se ha extendido, no sólo ocupando los más variados tipos de bosque, sino también las zonas cultivadas, parques y jardines. En Inglaterra, dada su abundancia, se le considera el pájaro nacional.

Tanto las hembras como los machos son muy territoriales. De tal forma que ver a dos txantxangorri juntos fuera de la época de celo, sólo puede ser motivo de que se están peleando. Cuando finaliza la cría, a finales de este mes de septiembre, la pareja se separa y los jóvenes se dispersan, empujados por la presión que su padres ejercen contra ellos. Cada cría intenta entonces conquistar un territorio de caza, lo que provoca que en el arranque del otoño sea muy habitual escuchar su trino.

Precisamente el pecho coloreado es empleado por éste pájaro como señal de aviso para los intrusos. Si el petirrojo que ha llegado por error a una zona ya ocupada, no desiste de su actitud, el 'dueño de la parcela exhibirá la mancha roja en toda su amplitud para conseguir amedrentarle y evitar la pelea. Crían entre cuatro y seis polluelos que serán incubados dos semanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6

    Vascos y cántabros luchan contra el plan para derribar más de 50 casas en Laredo
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  9. 9 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  10. 10

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El celoso guardián de los bosques vascos

El celoso guardián de los bosques vascos