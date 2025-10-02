El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un buzón con forma de cafetera corona la cima. Federación Vasca de Montaña
GPS | Al monte

Entre Carranza y el valle de Mena

Ilso de las Estacas (Bizkaia) ·

Subida desde el barrio carranzano de Bernales a la cima central de los montes de Ordunte

M. Bermúdez

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:31

Comenta

El Ilso de las Estacas o Pedranzo es una de las cumbres centrales de los montes de Ordunte, destacada línea de cimas que separa los ... valles de Mena y Carranza y que se extiende desde el Zalama, punto de unión de Bizkaia, Burgos y Cantabria, hasta Zalla. Tanto por una vertiente como por otra es un monte que presenta fuertes desniveles que endurecen el ascenso. Por Burgos el arbolado llega hasta los prados más altos. Por Bizkaia, la hierba y el brezo suben hasta el mismo buzón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Sancet será baja contra el Mallorca por un problema muscular
  3. 3

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  4. 4 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  7. 7

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  8. 8 La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao
  9. 9

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  10. 10

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Entre Carranza y el valle de Mena

Entre Carranza y el valle de Mena