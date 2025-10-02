Entre Carranza y el valle de Mena

El Ilso de las Estacas o Pedranzo es una de las cumbres centrales de los montes de Ordunte, destacada línea de cimas que separa los ... valles de Mena y Carranza y que se extiende desde el Zalama, punto de unión de Bizkaia, Burgos y Cantabria, hasta Zalla. Tanto por una vertiente como por otra es un monte que presenta fuertes desniveles que endurecen el ascenso. Por Burgos el arbolado llega hasta los prados más altos. Por Bizkaia, la hierba y el brezo suben hasta el mismo buzón.

Elegimos el barrio carranzano de Bernales como punto de partida de la marcha. Vacas, perros y calma marcan este pequeño conjunto de caseríos. Aparcamiento junto a la iglesia de San Pantaleón. De la carretera a Concha sale por la izquierda un camino ancho que se dirige al bosque. Es la senda a Lanzas Agudas que atraviesa el hayedo del Baljerri. Lo seguiremos un tramo. Tras un cierre para vacas, la pista gana altura y llega a un cruce. Un letrero del sendero PR BI-122 indica 7,4 km a Lanzas Agudas. Lo seguimos por el rebollar hasta encontrar una desvío a la izquierda.

Otro cierre de vacas lleva a una majada con corral, cabaña y fuente. Tras superar una nueva barrera encaramos la cuesta que lleva a los altos donde son habituales los caballos y las vacas. Un pequeño bosquete de robles con un abrevadero permite enlazar con una pista que termina en un collado.

Distancia 13,4 kms.

Desnivel 770 m.

Un corto repecho por prado lleva al vértice del Cornezuelo. Se trata de una cima rocosa con excelentes vistas. El alto suele estar ocupado por cabras (peligro de garrapatas) y mastines. De vuelta al collado, encaramos, por sendero o landa arriba, la Castañalera, otra cota menor de la sierra de Ordunte que aparece como un escalón. Un hito señala el alto.

Vamos ahora hacia el Ilso. Un sendero bien pisado por el ganado remonta por la ladera izquierda. Alcanza otro collado herboso donde vemos los muros de una cabaña. Más abajo hay un manantial. Vuelta a la senda resbaladiza que surca el brezo y las escobas. Sortea abedules y hayas y, tras superar otro recuesto, termina en el collado de Picobasero. Estamos justo bajo la cima del Ilso.

Lo más sencillo es atacar la cima de frente. Y, al llegar, parada para disfrutar de un panorama espectacular. Vuelta por la ruta de subida.