El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ríos salvajes, desfiladeros, senderos y una belleza natural que corta la respiración dan forma a un desafío sin gran exigencia. Fotos: María Godoy
Las Merindades (Burgos)

El barranquismo por el río Yera dispara la adrenalina

El barranquismo por el río Yera dispara la adrenalina

María Godoy

María Godoy

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:35

Vacaciones no siempre significa tumbarse al sol o descansar en una terraza. Para muchos, los días de descanso son el momento perfecto para buscar emociones ... fuertes, escapar de la rutina y poner a prueba sus propios límites en contacto directo con la naturaleza. Castilla y León, con su riqueza paisajística y su variedad de escenarios naturales, se consolida cada vez más como un destino de referencia para el turismo activo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  6. 6

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  7. 7 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  8. 8

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  9. 9 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  10. 10

    El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El barranquismo por el río Yera dispara la adrenalina

El barranquismo por el río Yera dispara la adrenalina