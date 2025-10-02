Música, gastronomía, teatro... Elige tu plan del fin de semana en Vitoria Desde un concierto multitudinario en Los Fueros hasta un Campeonato Mundial de patatas con chorizo, un variado menú para todos los públicos

Viernes | Teatro Félix Petite, 19:30 horas Teatro: 'La mujer rota'

Bien conocida por sus papeles cómicos, Anabel Alonso (Barakaldo, 1964) aparca de momento esta faceta para dar vida a 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, «personaje cargado de conflicto y emoción, que lo ha entregado todo y ha perdido el vínculo con su propia identidad. Alguien que ha vivido para todos menos para ella», según la directora, dramaturga y actriz Heidi Steinhardt (Buenos Aires, 1977). La obra se estrenará en Bilbao, en el Arriaga, el 1 y 2 de octubre, antes de viajar a Vitoria y Madrid. En la capital alavesa se podrá ver este viernes en el Teatro Félix Petite (Centro Cívico Ibaiondo).

«Un clásico del feminismo en los 60 que sigue de actualidad con mujer como protagonista pero que aborda temas que trascienden el género», advierte la directora. La obra se centra en uno de los tres relatos que integran 'La mujer rota', 'Monólogo', el único escrito en formato teatral.

Entradas agotadas.

Viernes | Hell Dorado, 21:30 horas. Tommy Castro and The Painkillers

El guitarrista y cantante californiano Tommy Castro es conocido por su estilo único que combina blues, soul, rock sureño y R&B. A lo largo de su carrera, Tommy Castro ha ganado varios Blues Music Awards, incluido el prestigioso B.B. King Entertainer of the Year en múltiples ocasiones. Este viernes será teloneado por la guitarrista madrileña Susan Santos en la sala vitoriana Hell Dorado, que completa su oferta del fin de semana con la banda británica Los Pepes (sábado, 13:30, vermouth sessions) y los californianos The Morlocks (sábado, 21:30).

Entradas: 23 euros (28 en taquilla).

Sábado | Casco Viejo Mercado de la Almendra

El Mercado de la Almendra acude fiel a la cita que tiene el primer sábado de cada mes en el corazón de Vitoria. Es una iniciativa de la Federación de Comercios y Servicios del Casco Medieval, con el objetivo de generar un nuevo espacio de encuentro e impulsar el desarrollo del comercio, la cultura y el ocio. Se celebrarán las habituales Ruta del Comercio (de 10:30 a 15:00 horas en las calles Cuchillería, Pintorería, San Francisco, Correría y Plaza de la Burullería), Ruta de la Hostelería (pinchos, raciones, bocatas, especialidades, menú de fin de semana); Ruta cultura (visitas guiadas por el Casco Medieval, de 11:15 a 13:00 y salida desde la Oficina de Turismo); y el Rincón Gastronómico (de 10:00 a 14:00, con productos alaveses de la mano de Slow Food Araba en la Plaza de la Burullería).

Sábado | Ali, 11.00 horas Campeonato Mundial de patatas con chorizo

Los locales de la Sociedad Gastronómica Eskola Zaharra acogen este sábado la decimotercera edición del Campeonato Mundial de patatas con chorizo, que cuenta con el patrocionio de EL CORREO. La cita comienza a las once de la mañana, con degustación del manjar a la una (el donativo recaudado irá destinado a la Asociación Aemar de Álava, para pacientes de esclerosis múltiples) y entrega de premios a las dos del mediodia. Todo ello, aderezado con hinchables para los más pequeños, exhibición de herri kirolak y un concierto vespertino (18:00 horas).

Sábado | Plaza de Los Fueros, 19.30 horas Vital Eguna: Cruz Cafuné, Rico Rosa y Safu

El Vital Eguna celebra su edición más musical con conciertos gratuitos este fin de semana. El programa organizado por Fundación Vital arrancará este viernes a las 19.00 horas con un show homenaje a Otis Redding en Zabalgana, que se trasladará el sábado a Artziniega y Alegría-Dulantzi. El plato fuerte llegará el sábado, con las mejores figuras del panorama actual de los ritmos urbanos y entre los que está uno de los mayores exponentes del género: Cruz Cafuné. Estará acompañado, además, por el productor Rico Rosa y Safu, dos artistas emergentes que apuntan a convertirse en auténticas estrellas. La cita (gratuita) será a partir de las 19:30 horas. Rico Rosa será el encargado de abrir la noche; le seguirá Safu y el plato principal llegará a las 22:50 con Cruz Cafuné.

En esta edición, Vital Eguna no solo sale de la plaza de Los Fueros y viaja al territorio. También ofrece música en otros barrios de Vitoria-Gasteiz y lo hace con grupos locales. El sábado de 13:00 a 14:30 horas, formaciones de muy diferentes estilos actuarán en cuatro zonas de la capital alavesa. Actuarán Aldakan Beltz, en Zabalgana (Plaza de Labastida); Big Band Berrim, en Lakua (Plaza Zumaia); Como Son Son, en la calle Sancho el Sabio (Pérgola); y Los Misterios, en Salburua (Parque del Este).

No faltarán las habituales Marcha Nocturna Solidaria y la Carrera de Empresas Vital para completar un programa lúdico, deportivo y solidario que se desarrollará este viernes y sábado.

Centro cívico Salburua | Sábado Disney al piano

'La Bella y la Bestia', 'Aladdin', 'Piratas del caribe'... más allá del fenómeno y taquillazo que han supuesto estas películas, es complicado imaginarse esas cintas sin su banda sonora. Unas melodías fácilmente reconocibles y pegadizas. Este sábado 4 de octubre, el pianista Sigfrido Cecchini regresa a Vitoriaen un concierto cargado de los temas de la factoría Disney. Será en el centro cívico Salburua en cuatro pases (11.30, 13.00, 17.30 y 19.30; 10-20 euros).

En el montaje se rodea de 1.500 velas. Este espectáculo cuenta con la actriz y presentadora vitoriana Itziar Gutiérrez (Prakids) como cuentacuentos, interactuando con los niños entre temas. La edad mínima recomendada para asistir como público es de 4 años y los menores de 16 años deberán acudir acompañados de un adulto.

Sábado | Jimmy Jazz, 21.30 horas MoMo, homenaje a Queen

MoMo no es un tributo cualquier a Queen, es un auténtico y sentido homenaje. Un viaje a la esencia de la mítica banda británica, desde los inicios del grupo en la década de los 70 (esos primeros tiempos del glam, su psicodelia y su particular forma de entender el rock) hasta llegar a los Queen de los 80. «Sin pelucas ni bigotes postizos», como reza su página web, solo músicos de primer nivel unidos por su devoción por el grupo liderado por Freddy Mercury.

Apertura de puertas: 21.00 horas.

Entradas: 16 euros anticipada, 20 en taquilla.