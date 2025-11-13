Maestros de la comedia, teatro, tributos rockeros y una carrera nocturna este fin de semana en Vitoria. Elige tu plan ideal

Nuria Nuño Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

Viernes, 14 de noviembre Museo BIBAT, calle Cuchillería, 54 De chica en la máquina

Zuriñe López de Sabando presenta este viernes en el museo Bibat de Vitoria (19.00 horas) 'De chica en la máquina'; un cortometraje documental sobre la memoria de las mujeres trabajadoras de Fournier. Esta presentación tiene lugar en una de las localizaciones de la película: el Museo de Arqueología y Naipes. Este trabajo parte de las vivencias particulares de aquellas jóvenes que en los años sesenta se incorporaron a la industria. Cuentan cómo eran sus vidas dentro y fuera de la fábrica, cuáles eran sus luchas, sus anhelos, sus deseos cumplidos y los que no se materializaron. La entrada al recinto es libre hasta que se complete el aforo.

Viernes, 14 de noviembre Teatro Félix Petite, 19.30 horas Vulcano

¿Cómo se narra un trauma? ¿Qué sucede cuando una confesión íntima se convierte en reclamo? ¿Valen más nuestras experiencias cuando forman parte de un relato, cuando alguien nos mira? ¿Dónde está la frontera entre el interés genuino por el dolor ajeno y el morbo? Estas son algunas de las preguntas a las que trata de dar respuesta 'Vulcano'. Este montaje, que se estrena en Euskadi, se representa este viernes en el teatro Félix Petite, como parte de la programación del Festival Internacional de Teatro de Vitoria. La obra, interpretada por Pilar Bergés, Iván López Ortega, Albert Ribalta, Eneko Sagardoy y Macarena Sanz, aborda la historia de una familia que intenta salvarse de un trauma pasado, el incendio que sucedió en el edificio en el que vivía y que tuvo consecuencias trágicas. La llegada de una reportera y un cámara, y el intento de reconstruir lo que sucedió, hacen que el relato conocido adquiera dimensiones inesperadas, alterando el concepto de verdad y poniendo en duda una supuesta versión original de los hechos.

Viernes, 14 de noviembre Hell Dorado, 21.30 horas Arizona Baby

Arizona Baby, durante un concierto en Ebrovisión. Avelino Gómez

Cinco años después de su doble LP 'Sonora', regresa Arizona Baby, el trío acústico más singular del país que este viernes presenta en Hell Dorado 'Salvation'; un disco en el que retornan a su esencia con diez «historias de polvo, torrente y ciudad». La apertura de puertas será a las nueve de la noche y media hora después comenzará el concierto.

Viernes, 14 de noviembre Apertura de puertas, 20.30 horas. Actuación, 21.00 horas 'Hay poco rock and roll'

La Sala Jimmy Jazz alberga este viernes el festival 'Hay poco rock and roll'. Se trata de un homenaje a grandes bandas del género como Extremoduro, Platero y tú y Marea. Los encargados de poner a cantar y saltar a los asistentes serán los grupos Bribribliblí, Los Platero y Triscando en la hierba, respectivamente. La entrada anticipada cuesta 15 euros, mientras que si se adquiere en taquilla el precio es de 18.

Sábado, 15 de noviembre Salida desde la calle Independencia, 20.00 horas Vitoria-Gasteiz Night Run

Corre, baila, disfruta. Este es el 'leitmotiv' de la Vitoria Night Run. Se trata de una carrera y fiesta nocturna, toda «una experiencia más allá del deporte», que celebra su primera edición en la capital alavesa. Esta iniciativa ha tenido una gran acogida, ya que todas las inscripciones para los dos recorridos -de 5 y 10 kilómetros- están agotadas. Los vitorianos podrán ver a los 'runners' corriendo de noche por el centro de la ciudad bajo los focos, con pintura neón.

El pelotón tomará la salida en la plaza de Los Fueros a las 20.00 horas. Habrá música y un «ambiente único» que llevarán a los participantes al Neon Village. Y es que, una vez terminada la prueba, los participantes podrán relajarse en una post-fiesta en el centro comercial Dendaraba. Y es que esta experiencia irá más allá del deporte puesto que podrán disfrutar de sesiones de dj en directo y un 'photocall' neón.

Circuito de 5 kilómetros.

Debido a la celebración de la 'Vitoria Night Run', Euskotren modificará este sábado el funcionamiento de los tranvías. Se interrumpirá parcialmente el servicio en el tramo Angulema-Sancho El Sabio, entre las 19.45 y las 21.30 horas, aproximadamente. El resto de los servicios funcionarán con normalidad. Los usuarios pueden ampliar esta información en la página web www.euskotren.eus, en la app oficial de Euskotren y en el teléfono 944 333 333.

De igual modo, habrá también afecciones en los autobuses urbanos. Las siguientes paradas estarán fuera de servicio desde las 20.00 a las 21.30 horas. Línea 1: Catedral, Micaela Portilla, Teodoro Doublang 49, Teodoro Doublang/Bustinzuri, Avda. Gasteiz/Bastiturri, Avda. Gasteiz, 54. Línea 4: Catedral, Micaela Portilla, Castilla 36, Castilla/Etxezarra, Castilla 80, Castilla 120, Castilla 67, Castilla 47, Castilla/Prado, Castilla 9, Ramiro Maeztu 6, Ramiro Maeztu 20, Domingo Beltrán. Línea 5: Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20. Línea 6: Castillo de Fontecha/Aretxaga, Castillo de Fontecha/Castilla, Castilla 47, Castilla/Prado, Avda. Gasteiz Juzgados, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20, Catedral, Micaela Portilla, Castilla 36, Castilla/Etxezarra. Línea 7: Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20, Catedral, Ramiro de Maeztu 6, Ramiro de Maeztu 20. Línea 8: Avda. Gasteiz 45, Avda. Gasteiz 19, Elvira Zulueta, Portal de Lasarte, Salbatierrabide, Nieves Cano/Unibertsitatea, Nieves Cano/Cte. Izarduy. Línea 10: Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20, Catedral, Mikaela Portilla, Teodoro Doublang 49, Teodoro Doublang/Bustinzuri, Teresa de Calcuta 8.

Sábado, 15 de noviembre Buesa Arena, 20.00 horas 'Mentes peligrosas'

Tras vender más de 70.000 entradas en su primer año de vida, 'Mentes peligrosas afronta un nuevo curso con la ilusión de repetir su éxito. Eso sí, con un espectáculo completamente renovado. Varias de las figuras de la comedia nacional aterrizan este sábado en Vitoria para brindar un nuevo 'show', nuevos monólogos y gags. Ana Morgade, Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache, Galder Varas y Leo Harlem llegan al Fernando Buesa Arena para bailar, cenar, beber… Y, sobre todo, para reírse y hacer reír como nunca. Mentes brillantes, talentosas y peligrosas que se reúnen una vez más para crear «una experiencia única».

Sábado, 15 de noviembre Parroquia de San Miguel Arcangel, Antezana de Foronda, 19.00 horas Candlelight: Coldplay vs. Imagine Dragons

El espectáculo 'Candlelight' llevará este sábado su magia a la iglesia de San Miguel Arcángel, en Antezana de Foronda (Vitoria). Bajo la característica luz de las velas, los asistentes podrán disfrutar de un concierto tributo con algunos de los temas más populares de las bandas Coldpay e Imagine Dragons. Un espectáculo musical, de unos sesenta minutos, durante el que sonarán clásicos como Clocks, Fix You, A Sky Full of Stars o Viva la Vida; además de Radioactive, Believer o Natural.

Sábado, 15 de noviembre Sala Jimmy Jazz, 22.00 horas Green Valley

Los vitorianos Green Valley, toda una referencia del 'reggae' nacional, vuelven a actuar este fin de semana en su ciudad para brindar un concierto en Jimmy Jazz, la sala de conciertos del barrio de Coronación, dentro de su gira 'Karma'. La formación alavesa, que el año pasado festejó sus veinte años de carrera, sigue abonando un ecosistema musical donde crecen el 'reggae' y el 'dancehall'.