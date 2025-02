Un fin de semana de luces, gangas y cultura en Vitoria

N. Salazar Jueves, 13 de febrero 2025, 00:16 Comenta Compartir

Diferentes localizaciones y edificios de Vitoria I Desde el viernes hasta el domingo Festival Umbra Ligth

Ampliar

La cuarta edición del festival Umbra Light Festival se despliega este fin de semana en Vitoria bajo el lema 'El arte es paz'. La cita vestirá con luces, colores e imágenes la capital alavesa. Ofrecerá 21 proyecciones en lugares y edificios emblemáticos de la ciudad como la plaza de Los Fueros, el Museo Bibat o la iglesia de San Pedro. Pincha aquí para ver el programa de espectáculos que se podrán disfrutar.

Palacio Europa I De jueves a sábado (De 10.30 a 14 horas y de 17 a 20.00 horas) Feria de stocks

Ampliar

La feria de stocks de Gasteiz On permanecerá abierta desde el jueves hasta el sábado en el Palacio Europa. De 10.30 a 14 horas y de 17 a 20.00 horas, 31 stands ofrecerán moda mujer, masculina, infantil, dermatología, complementos, mercería, lencería, joyería, moda de segunda mano, deportes, descanso… junto a un punto de información, otro de café y un de repostería sin azúcar. Esta edición se ha pensado en dar un carácter sostenible y solidario a la feria. Así, las personas que lo deseen pueden entregar su ropa usada para darle una segunda vida (serán invitadas a un café) y sumarse a la campaña 'El comercio salva al Comercio' pidiendo una bolsa de la DANA para apoyar a los comercios valencianos afectados.

Viernes Puertas abiertas al Parlamento vasco abrirá sus puertas a la ciudadanía el 14 de febrero en una jornada enmarcada en su 45º aniversario

Ampliar

Esta viernes, en horario de diez de la mañana a las siete de la tarde, la ciudadanía podrá acceder a la sede del Parlamento vasco para conocer cómo funciona esta institución. Los miembros de la Mesa del Parlamento vasco saludarán a los primeros visitantes de la mañana. En este recibimiento inicial, les acompañarán familiares de Nestor Basterretxea que, desde primera hora, participarán en los actos organizados en honor del emblemático escultor. A lo largo del día, podrán conocer los lugares más representativos del Parlamento: el salón de plenos, las salas de comisiones, el salón de recepciones, la galería de presidentes, la sala de prensa y los palcos. También habrá un espacio dedicado a los más pequeños de la casa: el 'Txoko Txiki'. En a cafetería se ofrecerá chocolate y caldo a los visitantes.

Sábado a las 11.30 y a las 12.00 horas, en euskera y casetellano Jornada de puertas abiertas de la Casa Palacio

Ampliar

La Diputación Foral de Álava vuelve a abrir las puertas de la Casa Palacio a la ciudadanía. A partir de este sábado, el ente foral retomará las visitas guiadas para grupos con el fin de que la población alavesa descubra el valor arquitectónico, histórico e institucional de un edificio con 181 años de historia. Lo hará mediante recorridos dirigidos por expertos que se programarán un sábado de cada mes en dos turnos, a las 11.30 y a las 12.00 horas, en euskera y casetellano. La participación es gratuita, pero es imprescindible inscripción previa en la web de la Diputación Foral.

Las visitas se realizarán en grupos de 20 personas y tendrán lugar en las siguientes fechas: 15 de febrero, 15 de marzo, 12 de abril, 17 de mayo y 14 de junio. El recorrido guiado, de duración aproximada de una hora, permitirá a los alaveses conocer los espacios más emblemáticos del edificio, como la sala de Juntas Generales, donde se celebran los plenos, el despacho del diputado genera, y los elegantes salones decorados con obras de arte y mobiliario histórico.

Conservatorio Jesús Guridi I Viernes 19.30 Concierto Gasteiz Talent

Ampliar

La 5ª edición de Gasteiz Talent tendrá lugar el 14 de febrero en el Aula Magna del Conservatorio Jesús Guridi. Iker Olazabal dirige este concierto en el que el alumnado del conservatorio se une a la Banda Municipal de Vitoria para ofrecer un concierto donde las nuevas generaciones de músicos demostrarán su valía. El repertorio será: 'Concertino in C for solo Oboe and Wind Chamber', Carl Maria von Weber. Oboe: Aiala Duque; 'Blue Hole', Thomas Asanger; 'Suite Sayaguesa. Movimientos 1. Alborada y 4. Romance', David Rivas. Txistu: Saida Jambrina; 'Aurora Borealis', Rossano Galante; 'Solo de Concours', Henri Rabaud. Clarinete: Xabier Sagastegui; 'Latent emotions' para violín y banda sinfónica, Óscar Navarro.'Tranquilidad, Calma, Paz, Bienestar (mov. II)'. Violín: Susana San José; 'Pequeña Czarda', Pedro Iturralde. Saxofón: June Iza.

Centro cívico Iparralde (Biblioteca infantil y juvenil) I Viernes a las 18, 18.40 y 19.20 Scape room: «Laborategia. Mundua arriskuan dago»

Ampliar

Los laboratorios han cerrado porque necesitan un dato importante. Hay un llamamiento mundial para encontrar esta información. Así arranca el desafío al que se enfrentarán los jóvenes de entre 12 y 16 años que participen en la scape room que ha organizado el Ayuntamiento este viernes. La actividad se desarrollará en euskera en la biblioteca infantil y juvenil del centro cívico Iparralde en tres sesiones: a las 18.00, a las 18.40 y a las 19.20. Será gratis pero hay que inscribirse antes en cualquier centro cívico o instalación deportiva, excepto frontones.

Teatro Félix Petite (Centro cívico Ibaiondo) I Sábado a las 19.30 horas Hona

Ampliar

Hona es un programa innovador de la guipuzcoana Dantzaz, resultado de la colaboración entre esta compañía y destacados artistas internacionales, que presenta dos piezas coreográficas excepcionales, cada una con su propia identidad y enfoque artístico. El título Hona («hacia aquí», en euskara) refleja la intención de la compañía de explorar la actualidad y el «aquí y el ahora» mediante la danza, llevando al público a un viaje emocional y visual con las obras Hondo y Aire sakona. Cada pieza ofrece una experiencia única, marcada por la creatividad y la visión de sus respectivos creadores, y se adentra en temas profundos como el abismo, el misterio, y la libertad.

Teatro Jesús Ibañez de Matauco (Centro cívico Hegoalde) I Sábado 19.30 Antonio Ortega y Manuel Cástulo: 'Recordando a Antonio Mairena'

Ampliar

'Recordando a Antonio Mairena' será el espectáculo que correrá a cargo de los cantaores Antonio Ortega y Manuel Cástulo este sábado a las 19.30 horas en el teatro Jesús Ibañez de Matauco (centro cívico Hegoalde). Antonio Mairena tenía en su haber la tercera Llave de Oro del Cante, que obtuvo al competir con el Platerito de Alcalá, Fosforito, el Chocolate y Juan Varea en el Concurso Nacional de Córdoba del año 1962.

Jimmy Jazz I Viernes a las 22.00 horas Cala Vento

Ampliar

El batería Joan Delgado y el guitarrista Aleix Turon crearon Cala Vento hace casi diez años en el Empordà y, desde entonces, han crecido progresivamente a base de tocar sin parar, durante todos estos años, por todos los escenarios de España hasta conseguir aumentar exponencialmente su público, concierto a concierto y disco a disco. La edición de su cuarto disco, Casa Linda (Montgrí, 2023), los ha llevado a llenar salas de todas las capitales de provincia. El concierto será el viernes en la sala Jimmy Jazz, a las 22.00 horas.

Hell Dorado I Sábado a las 21.30 horas The Hillbilly Moon Explosion

Ampliar

Formados en 1998, el grupo suizo The Hillbilly Moon Explosion se ha convertido en uno de los grupos de la escena rocker más sorprendentes de los últimos tiempos. En su música se mezcla Rockabilly, Jump Blues, Beat, Surf, Psycho, Pop francés, Ska o Punk Rock. Actuará en Hell Dorado el sábado a las 21.30 horas.

Temas

Agenda Álava