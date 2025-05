Emma Suárez, Salva Reina y mucho rock. ¿Cuál es tu plan de fin de semana en Vitoria?

Iñigo Miñón Jueves, 15 de mayo 2025, 16:22 | Actualizado 16:28h. Comenta Compartir

Este fin de semana se celebra el Día de los Museos, que, entre otras cosas, ofrece talleres abiertos, conciertos y visitas guiadas en Artium. Además, el Museo de Bellas Artes de Álava se alía con Poetas en Mayo en un recital especial que se ofrece el sábado a las 12:30 horas. Además, en el territorio se pueden realizar visitas guiadas, también el sábado, a la Iglesia de Alegría (11:00 horas) y el Santuaro de Ayala (12:00) dentro del programa Ermitaraba.

Viernes 16 | Centro Cívico Zabalgana, 19:30 horas Teatro: Polvo

Polvo, con el actor Andrés Bezares, es un viaje al interior de un apartamento VPO del barrio de Zabalgana, donde vive una persona de manera irregular. A partir de anécdotas reales, nos lleva a historias fantásticas, donde la fragilidad y el humor van de la mano. Esta representación de 55 minutos de duración se enmarca en la linea de trabajo de colaboración con vecinos del barrio de Zabalgana, 'Ongi etorri bizilagunak'.

Entradas: 6,12 euros (https://entradium.com/events/polvo).

Viernes 16 y sábado 17 | Teatro Félix Petite, 19:30 horas Teatro: El cuarto de atrás

Emma Suárez, Alberto Iglesias y Nora Hernández dan forma desde las tablas a 'El cuarto de atrás', una obra que acerca a escena el libro de Carmen Martín Gaite, clave para comprender la memoria de toda una generación de autores que tuvo que deshacer los tabúes de su infancia de posguerra para encontrar un camino propio. La pieza se centra en un diálogo nocturno entre una escritora, que es la narradora y alter ego de Martín Gaite, y un misterioso hombre vestido de negro que la visita inesperadamente en su casa. Una conversación que aborda temas personales, literarios y sociales, mientras exploran recuerdos de la infancia, vivencias de la posguerra española y las connotaciones sobre el acto de escribir.

Entradas: 20 euros.

Viernes 16 | Jimmy Jazz, 21:30 horas Concierto: Ezpalak+Rodeo

Ezpalak, que ya derrochó fuerza el verano pasado en el Azkena Rock, presenta su cuarto disco, 'Gatza', el primero autoeditado con su propio sello, Patana Records. Un nuevo trabajo que define bien el sonido de la banda de Zestoa, «con muchos riffs, montañas de fuzz, sintetizadores, canciones más atmosféricas y ambientales, pero también otras muy cañeras y sucias», explica el propio grupo.

Les acompañan Rodeo, también de Zestoa, una banda que acumula cientos de conciertos, una gira por Europa y Asia, 6 discos y miles de vivencias y ahora apuesta por ritmos, armonías y melodías diversas que han ido cosechando durante una década de trayectoria.

Entradas: 12 euros anticipada; 15 en taquilla.

Apertura de puertas: 21:00 horas.

Sábado 17 | Hell Dorado, 13:00 horas Concierto: Sotomonte

Vermut sessions en Hell Dorado con Sotomonte, una banda de rock clásico con base en Bilbao liderada por el compositor, cantante y bajista Jokin Salaverria. Con un estilo complicado de definir: ¿progresivo? ¿hard rock? ¿folk? ¿retro rock? «La respuesta es sí, por cuatro, a menudo todo en una sola canción. Influencias entre la psicodelia británica, folk con toques progresivos, en deuda con la escena de Canterbury, toques de hard rock, y unas armonías a tres voces que inevitablemente recuerdan el sonido de la Costa Oeste».

Entradas: 12 euros anticipada, 15 en taquilla.

Apertura de puertas: 13:00 horas.

Sábado 17 | Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, 20:00 horas Salva Reina: 'Prohibido echarle cacahuetes al mono'

El ganador de un Goya Salva Reina presenta en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Centro Cívico Hegoalde) su monólogo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', comedia al puro estilo 'stand up comedy'. Conocido por su carisma y habilidad para conectar con el público, el actor de películas como 'El 47' y 'La isla mínima' o la televisiva 'Allí abajo' trae a Vitoria su estilo único de comedia basado en las experiencias cotidianas y las situaciones absurdas de la vida. Un humor cercano y genuino que conquista al público con historias hilarantes. La única pega es que las entradas ya están agotadas.

Apertura de puerta: 19:30 horas.

Sábado 17 | Urban Concept, 21:30 horas Concierto: Band Jovi, un tributo a Bon Jovi

Band Jovi va a cumplir su primera década rindiendo tributo a Bon Jovi y lo celebra con una gira que recalará en la sala Urban Rock Concept de Vitoria, donde ofrecerán un estudiado y cuidado espectáculo que les avala como una gran propuesta para recrearse en un verdadero concierto de Bon Jovi. En el último año, además, se han reconvertido en sexteto, tras sumar una segunda voz femenina a su habitual base de voz, guitarras, bajo y batería. No faltarán temas como 'Living on a prayer', 'Bad Medicine' o 'It's my life'.

Entradas agotadas.

Apertura de puertas: 20:30 horas.

Sábado 17 | Hell Dorado, 21:30 horas Concierto: Big John Bates

Desde Canadá llega a Hell Dorado la banda Big John Bates, que ha decidido borrar el 'Noirchestra' de su nombre y regresa a la formación básica, un poderoso trío que mezcla post-rock y rock&roll en el mismo recipiente, agregan blues, punk y rockabilly y de la combinación nace un estilo propio. Tienen ocho álbumes publicados, pero es su increíble directo el que les ha llevado por festivales y salas de todo el mundo, con casi 2000 actuaciones sobre sus espaldas.

Entradas: 12 euros anticipada, 15 en taquilla.

Apertura de puertas: 21:00 horas.