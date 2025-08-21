Danza, heavy metal, cine al aire libre y hasta un piano flotante. Los planes para este fin de semana en Álava

Iñigo Miñón Jueves, 21 de agosto 2025, 19:06 Comenta Compartir

Legutio Viernes, 20:00 horas Caribe Flotante

Ampliar

Caribe Flotante navega entre clásicos de la música tradicional cubana, el jazz y los boleros. Desde las Habaneras al Tumbao, pretende embarcar al espectador en una gran fiesta donde no faltará el chachachá. Este piano flotante aterriza en el Merendero de Legutio con este recital de música cubana a cargo del multi-instrumentista Edgar Olivero. El célebre espectáculo pasará por el Embalse de Urrunaga, el jueves 21 y viernes 22 de agosto.

En el Merendero de Legutio la taquilla es autogestionada, con un precio recomendado de 12 euros, y se recomienda reservar la entrada con antelación. Todos los conciertos tendrán lugar al atardecer. Las taquillas estarán abiertas en cada localización desde una hora antes de comenzar el espectáculo. La naturaleza del concierto, a la orilla del agua, aconseja al público que lo necesite, llevar su propia silla o elementos para sentarse cómodamente.

Vitoria Todos los días, 20:00 horas Teatro en Ortzai: 'Modisto exclusivo para señoras'

Ampliar

Con la llegada de agosto, Ortzai recupera su ciclo 'Clásicos de Verano', que estrena una nueva edición y vuelve a abrir sus puertas al público con 'Modisto exclusivo para señoras', un vodevil del dramaturgo francés Georges Feydeau con funciones previstas para todos los días hasta principios de septiembre (20:00 horas). Los enredos, las confusiones y los equívocos típicos del autor se tejen en una trama cada vez más compleja, que pone a prueba tanto a los personajes como al espectador.

Reservas en el teléfono 640 337 244.

Vitoria, Jardín Botánico de Olarizu (Casa de la Dehesa) Jueves y viernes, 21:00 horas VI Ciclo de cine en el jardín

Ampliar

El cine al aire libre volverá al Jardín Botánico de Olárizu, con la 6ª edición del 'Ciclo de Cine en el Jardín: Al margen del deterioro'. Con cuatro propuestas: 'Zinzindurrunkarratz', de Oskar Alegría (jueves 21); 'El lugar más pequeño', de Tatiana Huezo (viernes 22); 'All that Breathes', de Shaunak Sen (jueves 28); y la clausura con la proyección de dos mediometrajes y una performance a cargo de 'Mary Zurbano' y 'Froglad' (viernes 29).

Las personas interesadas en asistir a alguna de las proyecciones pueden adquirir online las entradas para cada sesión por un precio de 5 euros.

Vitoria Viernes y sábado, 21:00 horas Cine al aire libre

Ampliar

Doble sesión al aire libre esta semana con el ciclo Vitoria-Gasteiz. Ciudad de Cine. El público disfrutará con dos propuestas muy diferentes. El viernes 22 de agosto las campas de Armentia acogerán la mezcla de ciencia ficción y terror de 'Alien Romulus' y el sábado 23 la plaza de la Catedral Santa María propondrá una sesión para todos los públicos con la comedia 'Padre no hay más que uno 4'. Ambas proyecciones al aire libre se celebrarán a partir de las 21:30 horas y la entrada es libre.

Oion Viernes, 00:00 horas Su Ta Gar

Ampliar

El longevo cuarteto euskaldún eibarrés levantará un muro metálico en las fiestas de Oion, donde lanzará su habitual descarga eléctrica en la noche ayalesa. Un clásico de los escenarios vascos que nunca pasa de moda, con himnos intergeneracionales como 'Jo ta ke'.

Lugar: Plaza Nagusia. Entrada libre.

Vitoria, Jardín de Falerina Sábado, 20:00 horas Belar Sounds

Ampliar

El ciclo Belar Sounds regresa al Jardín de Falerina este verano con nueve conciertos que animarán la programación al aire libre de Vitoria. Este sábado es el turno de Break the Senses, una banda malagueña formada por Rocío García, Priscila Rey y Alex Cano que va más allá de la música. Representa un movimiento artístico que desafía las expectativas, aborda temas sociales y emocionales con autenticidad y busca conectar con una audiencia dispuesta a explorar la fuerza y la sensibilidad a través de su arte. Anuncian un «rock potente y crudo, una música directa y sincera, apostando también por la melodía y la conexión emocional».

Entrada libre.

Labastida Sábado, 20:30 horas 'Harreman' une circo y música tradicional vasca

Ampliar

La plaza de la localidad alavesa de Labastida acogerá este sábado, a las 20.30 horas, el espectáculo 'Harreman' de la compañía Zirkozaurre, que «une el circo con la música tradicional vasca, dos mundos en apariencia diferentes, pero con muchas cosas en común». La compañía ha informado en un comunicado que 'Harreman' propone un viaje por las raíces y la identidad, dentro de un recorrido en el que «las técnicas circenses se reinventan para abrazarse con nuestras melodías más reconocibles y llenar la escena de emoción y complicidades». El 'show' conjuga la música en directo con coreografías, malabares de pelotas y mazas, y danzas vascas y contemporáneas.

Araia Domingo, 11:00 horas Campeonato de Álava de perros pastor

Ampliar

La asociación Andramariko de Araia celebrará este domingo el Campeonato de Álava de perros pastor que se tuvo que suspender el pasado domingo por la meteorología, dado que las altas temperaturas reinantes entonces en el territorio podía causar afecciones en los canes. Será a las once de la mañana.

Vitoria, Plaza de Santa María Domingo, 19:30 horas Danza: 'Sangre y Klorofila', 'Arrorró' y 'Batu'

Ampliar

La danza se apodera este domingo de la plaza Santa María con tres propuestas contemporáneas. Abre el fuego 'Sangre y klorofila' (19:30 a 19:45), que se inspira en el trabajo de Vicente Ameztoy para «habitar esa frontera donde termina el paisaje y comienzan nuestras ideas». Le sigue 'Arrorró' (20:00 a 20:20), que ilustra «el vaivén de un mundo que ofrece y nunca cumple». Cierra la velada 'Batu' (20:30 a 20:45), una actuación que, alumbrada sobre los pilares culturales de Euskal Herria (folklore, danza y música), es una «celebración que comparte nuestro legado, el presente y el futuro».

Entrada libre.